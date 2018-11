Rai | i nuovi direttori votati dal Cda

De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2 : ecco chi sono i nuovi direttori della Rai : Il consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis a direttore di Rai1 e di Carlo Freccero a direttore di Rai2. Il cda ha inoltre approvato la nomina di Auro ...

Il CDA Rai ha nominato i nuovi direttori di rete : Teresa De Santis sarà la direttrice di Rai Uno, Carlo Freccero dirigerà Rai Due e Stefano Coletta è stato confermato a Rai Tre

Di Maio - nuovi guai per azienda di papà Antonio : "altri 3 opeRai in nero"/ Video - inchiesta Le Iene si allarga - IlSussidiario.net : Di Maio, inchiesta Le Iene si allarga: nuovi guai per l'azienda del papà Antonio, 'altri tre operai denunciano lavoro in nero'. Video, gli sviluppi

Lo spread che scende e i nuovi pericoli in UcRaina. Di cosa parlare stasera a cena : Manfrina terribile, petti gonfi inutilmente: per mesi hanno tirato avanti tra dirette Facebook, uscite in terrazzo, talk show, battute imposte ai microfoni stradali a colpi di "la manovra dl popolo non si cambia" e "non arretriamo di un millimetro". Tutto un attestarsi che ha prodotto solo tanta con

Spoiler Nero a Metà stasera su Rai 1 : due nuovi casi di omicidio per l'ispettore Guerrieri : Prosegue in prima tv assoluta su Rai 1 la fiction 'Nero a Metà' con protagonista l'attore Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri. La seconda puntata, in onda lunedì 26 novembre, si comporrà degli episodi numero 3 e numero 4 della durata di 65 minuti ciascuno nel corso dei quali accadranno tante altre vicende. In particolare, ci saranno le investigazioni su due nuovi casi che riguarderanno i delitti di due donne di cui quello ...

Rai - nuovi direttori di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori. Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis, infatti, si appresterebbe a diventare la ...

Shemar Moore e SWAT tornano su Rai2 con due nuovi casi : anticipazioni 2 dicembre : Shemar Moore e SWAT tornano in onda su Rai2 alla domenica sera in coppia con NCIS questa sera e non solo. A quanto pare l'arrivo del finale della 15esima stagione del famoso crime non cambierà la programmazione della rete giovane della televisione pubblica che conferma la messa in onda di SWAT alle 21.50 circa anche domenica 2 dicembre. Quelli che speravano in un doppio episodio dovranno fare i conti con il fatto che non sarà così ma possono ...

Rai - nuovi direttori di rete : Teresa De Santis a Rai1 - Carlo Freccero a Rai2 - Stefano Coletta confermato a Rai3 : Carlo Freccero Dovremmo esserci. Le nomine dei nuovi direttori di rete Rai dovrebbero arrivare nell’imminente CdA fissato per martedì 27 novembre alle ore 16. Dopo settimane di stallo e di tira e molla tra le forze politiche, l’AD Fabrizio Salini proporrà al Consiglio di Viale Mazzini la tanto attesa lista dei nuovi direttori. Per Rai1 si prospetta una storica rivoluzione: Teresa De Santis, infatti, si appresterebbe a diventare la ...

Rai - l'indiscrezione sui nuovi direttori di rete : torna Freccero - niente da fare per l'autore della Isoardi : All'ultima grande infornata delle nomine Rai, a trionfare sarebbe stata la linea dettata da Matteo Salvini , che pretendeva una drastica accelerata. Secondo un'indiscrezione di Dagospia , il prossimo ...

Amici 18 - seconda puntata di sabato 24 novembre 2018 in diretta : nuovi banchi assegnati e prime eliminazioni. Ospiti Annalisa e Mr. Rain : Amici 18 Amici 18 continua con il secondo speciale su Canale 5, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: anticipazioni seconda puntata Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del sabato di Amici 18. Dopo i primi tre banchi assegnati alle ...

Anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 24 novembre con Annalisa e Mr.Rain - nuovi ingressi ed esclusi : Amici di Maria De Filippi del 24 novembre si aprirà con la performance di Annalisa e Mr.Rain sulle note del nuovo singolo in duetto, Un domani. A seguire, riprenderanno le prove di selezioni degli aspiranti concorrenti, alcuni dei quali verranno esclusi dalla corsa la banco mentre altri otterranno la maglia colorata. Dopo la prima puntata di formazione della classe, in onda sabato 17 novembre su Canale 5, 3 sono le maglie assegnate, due per ...

The Crew 2 : un tRailer presenta i nuovi veicoli di novembre : A partire dalla prossima settimana potrete ottenere gratuitamente due nuovi veicoli in The Crew 2, si tratta di un'auto ed un motoscafo. I due veicoli saranno disponibili gratuitamente per tutti la settimana prossima, tuttavia i possessori del Season Pass possono già scaricarli da oggi.Come riporta Dualshockers, già prima della pubblicazione del titolo, Ubisoft ha annunciato che The Crew 2 avrebbe ricevuto nuovi aggiornamenti ogni 3 mesi e nuovi ...

SWAT torna in onda su Rai2 tra fantasmi e nuovi casi con un doppio episodio : anticipazioni 18 e 25 novembre : Sono passati sette mesi o quasi ma oggi, 18 novembre, su Rai2 il pubblico ritroverà SWAT il famoso reboot della serie tv anni '70 con protagonista un volto noto dei crime Shemar Moore. La serie è andata in pausa lo scorso aprile lasciando il pubblico della rete giovane Rai con il fiato sospeso almeno fino ad oggi quando, a partire dalle 21.50, andranno in onda due nuovi episodi il 13 e il 14 della prima stagione dal titolo, rispettivamente, ...

Rai - Fabrizio Salini : «Avremo una struttura per nuovi format di intrattenimento. Le direzioni di rete? Sto valutando profili interni» : Fabrizio Salini La Rai avrà una struttura che si occuperà di elaborare nuovi format originali di intrattenimento. Lo ha annunciato l’AD Fabrizio Salini durante l’audizione tenuta oggi in Commissione di Vigilanza. Nel corso della seduta, durata oltre due ore, il top manager ha fatto il punto della situazione rispetto al piano editoriale che intende attuare nel corso del suo mandato. Ed ha anche lanciato un allarme alla politica: ...