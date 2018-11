Rai | De Santis | Freccero | Preziosi e Bulbarelli | chi sono i nuovi direttori

Rai - ok del cda alle nomine Freccero a Rai2 - De Santis prima direttrice donna di Rai1 : Romana, classe 1955: gli inizi come combattiva redattrice de Il Manifesto specializzata proprio sulle materie televisive, l’approdo definitivo alla tv pubblica nel 1995, con l’assunzione al Tg3

Cda Rai : De Santis a Rai1 - Freccero Rai2 : 17.50 Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e Carlo Freccero a Rai2. Approvata anche la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di RaiSport e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Il CdA "ha espresso apprezzamento per i nomi proposti e ha ringraziato i direttori uscenti di rete e di testata Teodoli,Fabiano,Gentili e Manzione per il prezioso lavoro svolto". Le ...

CdA Rai : De Santis a Rai1 - Freccero Rai2 : 17.50 Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e Carlo Freccero a Rai2. Approvata anche la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di RaiSport e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Il CdA "ha espresso apprezzamento per i nomi proposti e ha ringraziato i direttori uscenti di rete e di testata Teodoli,Fabiano,Gentili e Manzione per il prezioso lavoro svolto". Le ...

RaiUno - De Santis dal “manifesto” alla Lega : Finalmente una donna. E finalmente una donna al vertice della più importante rete generalista italiana. A meno di improvvise rivoluzioni politiche dell’ultimo minuto, il Cda Rai convocato per oggi dovrebbe ratificare l’accordo trovato intorno al nome di Teresa De Santis, in quota Lega, che ha il merito di spaccare l’Azienda nei giudizi che l’accomp...