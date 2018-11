Rai | CdA | De Santis a Rai1 e Freccero a Rai2

Il Cda Rai dà via libera per i direttori di rete : Sono state definite scelte "che valorizzano la professionalità". Così, il consiglio di amministrazione Rai, presieduto da Marcello Foa, ha scelto i suoi direttori di rete. Il Cda, che si è riunito nel pomeriggio in viale Mazzini, su proposta dell'amministratore delegato, Fabrizio Salini, ha espresso parere favorevole alle nomine di Teresa De Santis, alla guida di Rai Uno, e di Carlo Freccero, a quella di Rai Due.Il Cda ha approvato anche le ...

Cda Rai : De Santis a Rai1 - Freccero Rai2 : 17.50 Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alle nomine di Teresa De Santis alla direzione di Rai1 e Carlo Freccero a Rai2. Approvata anche la nomina di Auro Bulbarelli alla guida di RaiSport e di Antonio Preziosi a Rai Parlamento. Il CdA "ha espresso apprezzamento per i nomi proposti e ha ringraziato i direttori uscenti di rete e di testata Teodoli,Fabiano,Gentili e Manzione per il prezioso lavoro svolto". Le ...

Nomine Rai : De Santis - Freccero - Coletta - Bulbarelli e Preziosi domani al CDA : Teresa De Santis a Rai1 e Carlo Freccero a Rai2, queste sono le Nomine delle due principali reti della televisione pubblica che l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ha intenzione di proporre domani al CDA convocato alle ore 16. Oggi sono stati mandati i curricula dei due candidati ai consiglieri che hanno così il tempo (24 ore come l'omonimo telefilm americano) per leggerli e valutarli al meglio.Per la Rete 3 si sarebbe ...

Rai - consigliera Borioni fa ricorso al Tar : “Foa non poteva essere indicato dal Cda dopo la prima bocciatura in Vigilanza” : La consigliera Rai Rita Borioni, eletta in quota Pd, ha fatto ricorso al Tar contro la nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. Alla base del suo ricorso, apprende l’Adkoronos, ci sarebbe il fatto che il giornalista, dopo la bocciatura della Vigilanza, non poteva nuovamente essere indicato dal Consiglio di amministrazione per l’incarico di presidente. Foa è stato eletto lo scorso 26 settembre con 27 voti favorevoli in commissione, il ...