Raf Tozzi | venerdì esce il cofanetto e nel 2019 il primo tour insieme

Raf ed Umberto Tozzi insieme per un cofanetto ricco di ricordi ed emozioni : Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: RAF e Umberto Tozzi. Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione rimasterizzata, nello speciale cofanetto “RAF Tozzi” e presentati dal vivo nel tour che vedrà i due artisti protagonisti nel 2019 dei principali palasport italiani. Il cofanetto “RAF Tozzi” uscirà nei digital store e nei negozi tradizionali venerdì 30 ...

Ufficiale l’instore per la presentazione della raccolta Raf Tozzi attesa il 30 novembre : tutti i dettagli : L'instore per la presentazione della raccolta Raf Tozzi si terrà al Mondadori Megastore di Milano. A darne l'annuncio sono stati i due artisti, che si sono detti pronti all'evento in programma per il 2 dicembre a partire dalle 15. La raccolta dedicata ai 30 anni di Gente di mare è attesa per il 30 novembre e conterrà una serie di successi tratti dalla carriera dei due artisti, insieme a una nuova resa del brano che ha raggiunto l'Eurovision ...

Sanremo 2019 - il totonomi : da Gigi e Anna a Raf e Tozzi : Bertè, D'Alessio, Tatangelo, Emma, Renga: mentre entra nel vivo il toto nomi per il prossimo Festival di Sanremo, il secondo targato Claudio Baglioni, c'è fibrillazione tra i fan dei cantanti che sulla rete commentano le possibili candidature dei loro beniamini.I sostenitori di Gigi D'Alessio si chiedono se sarà all'Ariston e se con lui ci sarà un altro artista napoletano con il quale ultimamente fa comunella sul web, ...

Tracklist della raccolta Raf Tozzi - la reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni “popolari” : Nella Tracklist della raccolta Raf Tozzi, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con un tour nei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notizia della reunion tra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo ...

Concerti - Raf e Umberto Tozzi in tour al Palasele di Eboli : Eboli. Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare ...

Raf-Tozzi : 'Era naturale tornare a cantare insieme' : 'Gente di mare che se ne va', cantavano Raf e Umberto Tozzi. A 31 anni di distanza, eccoli di nuovo insieme. Amici da una vita, addirittura vicini di casa, sono uniti da brani storici scritti a ...

Video e testo di Come una danza di Raf e Tozzi - nuovo singolo prima del doppio album e del tour : Come una danza di Raf e Tozzi è il nuovo singolo prima del doppio album che hanno annunciato per la fine del mese di novembre. Il brano è stato presentato in occasione della loro partecipazione a Che tempo che fa nella puntata del 21 ottobre. I due artisti, che hanno deciso di tornare insieme a 30 anni da Gente di mare, hanno così voluto spiegare il messaggio di Come una danza, che porta proprio la firma di Raffaele Riefoli. Come una ...

Per Raf e Tozzi disco e tour insieme : "Siamo gente di mare che si ritrova" : Raf e umberto Tozzi in coppia per un album e un tour C'è voluto un concerto-evento per celebrare i quarant'anni della canzone Ti amo per far incontrare di nuovo gli amici da una vita, Raf e Umberto ...

Tozzi-Raf - la coppia si riforma : 'Siamo tornati insieme per cantare i mali del mondo' : Lo fanno con " Come una danza ", brano che parla dei brani del mondo, e un tour nei palazzetti ad aprile e maggio 2019. "È un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il ...

Raf e Umberto Tozzi tornano a cantare insieme nel nuovo brano “Come una danza” : Nel 2019 per la prima volta insieme in tour: il 4 maggio saranno in Sicilia al Pal’Art Hotel di Acireale.

Raf e Tozzi - che coppia "Un nuovo brano e poi il tour insieme" : Rieccoli. E se non è una sorpresa, poco ci manca: Umberto Tozzi e Raf tornano a collaborare 31 anni tondi tondi dopo Gente di mare che li portò all'Eurovision Song Contest. Ora brano nuovo: Come una ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Ospiti e diretta : Raf e Umberto Tozzi - la reunion 30 anni dopo (21 Ottobre): Che TEMPO che fa, anticipazioni e Ospiti 21 ottobre: nel salotto di Fabio Fazio arrivano Antonella Clerici e Mimmo Lucano la cui presenza ha scatenato la reazione della Lega.

"Come una danza" : Raf e Umberto Tozzi di nuovo insieme : Stesso sguardo magnetico, stesso sorriso coinvolgente, ma dopo 17 anni Raf un senso lo ha trovato: quell'amore che, proprio come una danza, si diffonde per contagiare il mondo. Ecco il testo dell ...

Raf e Tozzi insieme per inedito e tour : ANSA, - MILANO, 21 OTT - A 31 anni da 'Gente di mare', Raf e Umberto Tozzi riprendono a duettare su 'Come una danza': "È un racconto onirico che nasce dall'esigenza di avere una speranza per il futuro"...