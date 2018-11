Raf ed Umberto Tozzi insieme per un cofanetto ricco di ricordi ed emozioni

domanipress

(Di martedì 27 novembre 2018) Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: RAF e. Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione rimasterizzata, nello speciale“RAF” e presentati dal vivo nel tour che vedrà i due artisti protagonisti nel 2019 dei principali palasport italiani.Il“RAF” uscirà nei digital store e nei negozi tradizionali venerdì 30 novembre, pubblicato da Sugar, con distribuzione Artist First. È inoltre possibile preordinare la versione autografata e limitata sul sito di Music First a questo link: http://bit.ly/2K4k5ltDomenica 2 dicembre i due artisti saranno al Mondadori Store di MILANO (Piazza Duomo – ore 15.00) per incontrare il pubblico e firmare le copie del nuovo album.Un doppio disco che raccoglieed, 34 tracce diventate intramontabili, come: ...