Radja Nainggolan | ' Mia sorella è omosessuale | io non sono un cattivo ragazzo'

(Di martedì 27 novembre 2018) Il calciatore dell'Interha rilasciato un'intervista al quotidiano ''France Football'' in cui ha toccato vari temi, tra questi la sua fama da ''bad boy'': ''Ritengo di essere una persona normale, nonuncome molti pensano, non mi comporto da personaggio pubblico. Posso camminare nei peggiori quartieri senza alcun problema. Qualche volta bevo un bicchiere o fumo una sigaretta, perché anche un calciatore ha il diritto di farlo''. Nel corso dell'intervista ha parlato anche delcalciatore: ''Ho tante qualità ma non eccello in nessuna, do tutto per i miei compagni e la squadra.''parla della sua vita privata Come uomo ha detto di ispirarsi alla mamma scomparsa nel 2010, a cui tra l'altro dedicò il suo primo goal in Serie A, in Cagliari-Bologna: ''Lei è stata la persona più importante della mia vita, aveva poco ma mi ha dato tutto ...