Raccolta record del Banco Alimentare

Tracklist della Raccolta Raf Tozzi - la reunion della coppia dei record promette un tour di canzoni “popolari” : Nella Tracklist della raccolta Raf Tozzi, alcuni dei brani più rappresentativi della carriera da solisti dei due artisti. L'album è atteso per il 30 novembre, con un tour nei palasport già annunciato e per il quale sono già in prevendita i biglietti su TicketOne e in tutti i canali abilitati. La notizia della reunion tra i due artisti è stata tenuta segreta fino ad alcune ore prima dell'annuncio ufficiale, con presentazione del nuovo singolo ...