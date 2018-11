Quel faccia a faccia segreto tra governo e Mattarella ​prima della cena Conte-Juncker

Gf Vip - Benedetta Mazza contro Dasha : “Io e Stefano facciamo Quello che sentiamo” : Primo scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018 per Stefano Sala Era prevedibile uno scontro fra Benedetta Mazza e Dasha al Gf Vip 2018. Alla gieffina non sono assolutamente piaciute le ultime parole della fidanzata di Stefano Sala pubblicate sul settimanale Chi e lette durante l’ultima diretta, quando Alfonso Signori ha fatto incursione […] L'articolo Gf Vip, Benedetta Mazza contro Dasha: “Io e Stefano facciamo quello ...

Di Maio alla Lega : “C’è un contratto va rispettato. Se qualcuno non crede in Quello che facciamo è un rischio” : “Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti”. Luigi Di Maio ricorda alla Lega di aver siglato un patto. E lo fa nel giorno in cui l’alleato di governo ha messo a rischio i rapporti di forza all’interno della maggioranza. Forse come mai prima d’ora. Due i fronti aperti dal Carroccio nei confronti del M5s: entrambi citati da Di Maio. Che in un’intervista al Corriere della ...

Economia : Salvini a 'La Stampa' - non facciamo tranelli - il decreto è Quello : Roma, 19 ott 10:12 - , Agenzia Nova, - Fino alle Europee? Macché, noi governeremo insieme fino al 2023. Il giorno dopo lo strappo sul condono, Salvini assicura in una intervista... , Res,

FABRIZIO CORONA VS BARBARA D'URSO/ "Perché Quella faccia da Ken Umano non parla del tema della settimana?" : FABRIZIO CORONA vs BARBARA D'URSO: video, ex re dei paparazzi all'attacco contro la conduttrice di Domenica Live. "Perché non parla dell'argomento della settimana? Sembra il Ken Umano"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Roberto Fico : "Una morte come Quella di Cucchi non può avvenire in un Paese civile - si faccia chiarezza" : "Oggi più che mai emerge l'esigenza non più rinviabile di fare luce sulla morte di Stefano Cucchi. Una morte che non può avvenire in un Paese civile". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato su Twitter la svolta sul caso della morte di Stefano Cucchi. Durante un'udienza, infatti, Francesco Tedesco, uno dei carabinieri imputati per la morte del giovane romano, ha accusato due colleghi - ...

Di Maio : "Quel po' di debito che facciamo in più lo ripagheremo nei prossimi anni con la crescita" : Il vicepremier Di Maio non è preoccupato della reazione dei mercati al Def varato giovedì dal governo: "Sono tranquillo - ha detto durante l'intervista a Maria Latella su Skytg24 - ieri lo spread è salito ma poi ha cominciato scendere". Il leader M5s ha quindi smentito l'ipotesi di una Italexit: "Qualcuno - ha detto - pensa che adesso si voglia utilizzare la ...

World Dream Day : è la giornata dedicata ai sogni - “Quello che facciamo oggi fa la differenza nel creare il mondo di domani” : Ricorre oggi il World Dream Day: un giorno dedicato ai sogni, a ciò che ispirano, e alle riflessioni a cui spingono. I sogni, che siano notturni o nel cassetto, idee o progetti concreti, sono centrali nella vita di ognuno di noi: vengono celebrati oggi, per il 7° anno consecutivo allo scopo di incoraggiare obiettivi e aspirazioni, più o meno realizzabili. L’iniziativa vuole responsabilizzare individui, famiglie, comunità e imprese in tutto ...

Dai trapianti di faccia a Quelli di utero : interventi all'avanguardia - : SKYTG24 - UPDAY Il primo volto trapiantato in Italia è solo l'ultimo caso di tante operazioni complicatissime effettuate con successo con organi e tessuti. Ecco i precedenti, in Italia e nel mondo