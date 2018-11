Quando il deltaplano è da panico | il pilota dimentica di agganciare il passeggero Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) Chris Gursky, residente in Florida, era in Svizzera in vacanza. E nel primo giorno di ferie ha deciso di provare, per la prima volta, un’esperienza adrenalinica e, in teoria, sicura: il volo in. Peccato però che l’istruttore, poco prima di partire, si siato di fissare l’imbragatura del turista statunitense alla struttura. Nel video pubblicato sul proprio canale Youtube, Gursky commenta con ironia un’esperienza che si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Alla fine se la caverà con una frattura al polso.L'articoloilè da: ildiil. Il volo sospeso a centinaia di metri proviene da Il Fatto Quotidiano.