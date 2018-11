Pulire il ciuccio con la saliva può ridurre le allergie nei bambini

vanityfair

(Di martedì 27 novembre 2018) Se ilcade per terra e non c’è proprio modo di sciacquarlo meglio disinfettarlo con la propria. Quella dei genitori, s’intende. Lo dimostrerebbe uno studio presentato al meeting annuale dell’Acaai, l’American College of allergy and Immunology, secondo il quale questa pratica un po’ rude di ril’amatofinito sul pavimento nella propria bocca comporterebbe una positiva conseguenza per iche ne sono destinatari: l’indagine ha infatti registrato certi livelli di anticorpi più bassi rispetto ai gruppi di controllo e dunque una minore propensione ade asma allergica.LEGGI ANCHELe coccole? Tutta salute!In particolare, i ricercatori dell’Henry Ford Health System di Detroit hanno messo sotto la lente le scelte di 128 mamme nel corso di un periodo di 18 mesi. Se più della metà utilizzava ilper cercare di tranquillizzare il figlio, per ...