PS4 domina in UK durante il periodo del Black Friday

eurogamer

: #PS4 domina durante il #BlackFriday in UK. - Eurogamer_it : #PS4 domina durante il #BlackFriday in UK. -

(Di martedì 27 novembre 2018) Ilè un grandedi vendita per l'hardware, e spesso si trovano giochi esclusivi (in particolare quelli in bundle con le console) che tendono a esibirsi con forzail weekend. Secondo quanto riportato da Gamesindustry.biz, oltre 300.000 console sono state venduteil. Le tre piattaforme "rivali" hanno registrato numeri molto simili, ma PS4 è risultata la macchina più venduta. Seguono Xbox One e Switch.Le console PS4 venivano vendute a poco più di £ 220 (con bundle con FIFA 19 o Red Dead Redemption 2), Xbox One era in vendita a partire da £ 170 con un gioco (inclusi Forza Horizon 4, Minecraft o Battlefield V), mentre Nintendo Switch ha visto il suo primo taglio reale dei prezzi, in calo di circa £ 20 nel prezzo complessivo.Anche l'hardware PlayStation VR ha registrato buone vendite (disponibile per circa £ 170) e questo ha causato un ...