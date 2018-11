Prodigi | Insinna e Guetta alla guida del talent benefico

davidemaggio

(Di martedì 27 novembre 2018)Nuovo impegno televisivo per Flavio: il conduttore romano sarà, per il secondo anno consecutivo, di– La Musica è Vita, ilshow in cerca di giovani fenomeni nel mondo della danza, del canto e della musica. Ad affiancarenella conduzione ci saranno Nathalie, la celebre Natalina della fiction Don Matteo, ed il piccolo Daniele Muzio (cantante protagonista dell’edizione 2017).La serata, promossa dall’Unicef al fine di fare beneficenza, andrà in onda venerdì 30 novembre in prima serata su Rai1 e sarà un’occasione per promuovere delle iniziative speciali: grazie alle donazioni dei telespettatori – di 2 euro (via sms) e di 5 e 10 euro (via rete fissa) al numero 45525 - sarà possibile raccogliere i fondi per l’apertura di una scuola di canto, recitazione e arte nella Guinea Equatoriale., tra le altre cose, ...