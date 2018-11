Primarie Pd | Richetti si ritira | “Ticket con Martina per una proposta più credibile di

Primarie Pd : Matteo Richetti si sfila - sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si sfila dalla corsa alla leadership del Pd. E lo fa con un post su Facebook, nel quale annuncia che sosterrà il segretario uscente Maurizio Martina . "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente - si legge sul suo profilo Fb - È il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo."Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ...

Primarie Pd - Matteo Richetti ritira la candidatura a segretario : sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si ritira dalle Primarie del Pd per sostenere la candidatura di Maurizio Martina: "Sosterremo Maurizio alla segreteria in una corsa comune, in cui contribuiremo con la nostra presenza, i nostri comitati, le nostre idee, alla campagna congressuale. Voglio dire una cosa, soprattutto ai più giovani: questo gesto di responsabilità, lo faccio soprattutto per voi. Per non sprecare il nostro percorso".Continua a leggere