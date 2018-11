Pontedera | 18enne incinta si getta sui binari | era stata ripudiata dai genitori

Blastingnews

(Di martedì 27 novembre 2018) Ritrovarsi soli, con un bimbo in grembo, e non poter contare sul sostegno delle persone più importanti della propria vita: i. Domenica scorsa a(Pisa) si è consumato un dramma, probabilmente scaturito dalla solitudine e dall'abbandono. Unasi èta suipoco prima dell'arrivo di un convoglio tecnico, senza passeggeri a bordo, ed ètravolta. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la giovane correre e salire le scale del sottopassaggio ferroviario verso le 17 di domenica 25 novembre 2018.Viveva in case famiglia Eradi tre mesi la ragazza di origine marocchina che, domenica scorsa, si è tolta la vita lanciandosi suidel treno, a. Secondo le prime informazioni, il figlio che laaveva in grembo era frutto della relazione con un uomo inviso ai parenti di lei. Nessuno voleva più saperne della ragazza ...