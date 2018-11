Ponte Morandi | Rixi | tanti progetti | obiettivo entro Natale inizio demolizione

Ci sono 40 nuovi progetti di ricostruzione per il Ponte Morandi : (LaPresse – Davide Gentile) Quaranta progetti per ricostruire il ponte Morandi, di cui trentanove arrivati in extremis. Ieri a mezzogiorno è scaduto ufficialmente il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative a demolizione e ricostruzione del ponte sul Polcevera parzialmente crollato il 14 agosto scorso e fino all’ultimo momento il solo progetto presentato era rimasto quello di una società siciliana. Le ...

Calatrava e Renzo Piano nei progetti del nuovo Ponte Morandi : Fino alle 11 di ieri mattina l’unica proposta arrivata era quella di una società siciliana. Poi, all’improvviso, nel giro di pochi minuti, la Pec del Matitone ha raccolto una quarantina di manifestazioni di interesse, “quasi equamente ripartite” – scrive Il Secolo XIX – tra demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi e il controllo dei lavori. Le proposte presentate Tra le società in pista, oltre a quelle già circolate nei giorni scorsi, ...

Ponte Morandi - la rabbia dei commercianti coi gilet gialli : “Stiamo vivendo un incubo - a 4 mesi dal crollo zero risultati” : Passano i mesi e monta la rabbia dei commercianti di Certosa, isolati dal resto della città a seguito del crollo del Ponte Morandi. Alle 18 di ieri era previsto un incontro con il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, il presidente della Regione, Giovanni Toti, e il sindaco e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Bucci, ma appena è arrivata la notizia del rinvio dell’appuntamento per altri impegni istituzionali, i ...

Ponte Morandi - Consulenti : "'Verso il Festival del lavoro' a Genova per far ripartire infrastrutture ed economia : Roma, 26 nov. (Labitalia) - "Vogliamo accendere i riflettori su Genova. Genova che è simbolo dell[...]

Ponte Morandi : per la ricostruzione scelta del progetto entro una settimana : Salini Impregilo: azienda attiva in tutto il mondo Dal canto suo, Salini Impregilo , azienda con oltre 110 anni di storia , ha realizzato in tutto il mondo centinaia di ponti e viadotti, per un ...

Ponte Morandi - presentati 10 progetti per la ricostruzione : Tra gli altri quello della cordata Salini-Impregilo con Fincantieri, che prevede 200 mln di costo e si basa sull'idea di Renzo Piano

Ponte Morandi - progetto Salini-Fincantieri : pronto in 12 mesi : Ponte Morandi, progetto Salini-Fincantieri: pronto in 12 mesi Le due aziende hanno presentato una proposta congiunta: prevede la realizzazione del viadotto entro un anno, per un costo di poco più di 200 milioni. Arrivati al commissario almeno 10 plichi di progetti per la ricostruzione Parole chiave: ...

Ponte Morandi - scaduti i termini per presentare progetto ricostruzione : Oggi 26 novembre, alle ore 12, è scaduto il termine per presentare i progetti preliminari r elativi alle operazioni di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi a Genova , crollato lo scorso 14 ...

Ricostruzione del Ponte Morandi : Fincantieri presenta il progetto : "Se saremo scelti ce l ametteremo tutta". Così l' amministratore delegato di Fincatieri, Giuseppe Bono, ha commentato la presentazione del progetto per la Ricostruzione del ponte Morandi di Genova , ...

Crollo Ponte Morandi - tifosi uniti nel primo derby dopo la tragedia - : Stracittadina nel ricordo delle 43 vittime. Il governatore Toti: "Genova si riprenderà". Juric: "I liguri sanno uscire dalle situazioni difficili". Giampaolo: "Questa partita non può affievolire il ...

Ponte Morandi - il capo di Autostrade chiede l’interrogatorio in sede protetta : Giovanni Castellucci sperava così di evitare i giornalisti. Finora sono state già sentite in procura oltre cento persone. I pm respingono la richiesta

"Non si può consentire a chi ha fatto cadere il Ponte Morandi di arricchirsi ancora con la sua ricostruzione". Toninelli su Autostrade : Per la Tav "abbiamo stabilito un percorso di condivisione con la Francia e con l'Unione europea. In ogni caso, il tempo che passerà sarà nulla rispetto ai decenni che sono trascorsi da quando si discute di quest'opera. Anche il governo francese ha fatto delle valutazioni in merito che sono durate svariati mesi e Parigi ha riconosciuto la bontà del nostro metodo di approfondimento". Lo dice Danilo Toninelli, intervistato da ...

Per Ponte Morandi offerta in cordata con Salini Impregilo : Fincantieri, Salini Impregilo e Italferr, Fs, hanno presentato in cordata un progetto e una proposta preliminare rispondendo all'avviso del commissario Marco Bucci per la ricostruzione del ponte di ...