Ponte Genova | pronta la commissione di esperti che valuterà progetti

Genova - scaduti termini progetti Ponte : 19.11 Si sono chiusi i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e relativi progetti delle aziende interessate a partecipare alla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, a Genova. Sono stati consegnati una decina di plichi. Il sindaco e commissario per la ricostruzione Bucci afferma che l'esame delle proposte comincerà già oggi. "Il collegio si metterà intorno a un tavolo e darà una valutazione tecnica dei progetti. ...

Ponte Genova : Bono - progetto con Salini : ANSA, - MONFALCONE, GORIZIA,, 26 NOV - "Abbiamo presentato" un progetto per la costruzione del Ponte di Genova. "Siamo in due, siamo noi e Salini Impregilo insieme con le migliori competenze italiane ...

Vittorio Feltri : 'Perchè a Genova bisogna fermare il Ponte di Renzo Piano'

Crozza-Di Maio : “Risanare il debito? Occasionissima : vendiamo il Ponte di Genova completo di zona bimbi” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza veste i panni di Luigi Di Maio e prospetta alcune soluzioni geniali per risanare il debito: “Occasionissima solo per oggi che è il Black Friday: ponte di Genova da ristrutturare… unico proprietario Benettòn, quindi il ponte è disponibile in tutti i colori di tendenza moda. Valore 9 miliardi e 99… completo di angolo cottura e zona ...

Ponte Genova - Di Maio : 'Vicini a revoca concessione Autostrade' : "Ci siamo quasi a togliere la concessione" ad Autostrade. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ritornando sulla querelle seguita al crollo del Ponte Morandi a Genova. Intanto sul fronte delle ...

Domani a Genova il derby del dopo-Ponte : E' conosciuto in tutto il mondo come il derby della Lanterna, una Lanterna ancora ferita dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi -

Ponte Genova : offerta dalla cordata Salini Impregilo - Fincantieri - Italferr : Le tre grandi imprese, secondo quanto appreso da Radiocor Plus - Il Sole 24 Ore, hanno presentato in cordata un progetto e una proposta preliminare (elaborati tecnici, costi e tempi) rispondendo all'avviso del commissario Marco Bucci. Lunedì 26 novembre alle 12 scade il termine per partecipare alla “consultazione di mercato”...

Genova - pronta la cordata di Fincantieri per la ricostruzione del Ponte : È pronto un progetto con Fincantieri capofila, Salini Impregilo, Italfer e altri per il ponte di Genova. È quanto si apprende da una fonte vicina al dossier.Fincantieri interpellata non commenta. Il progetto verrà presentato lunedì. Nell'associazione temporanea di imprese ci sarebbero anche alcune piccole aziende utili a perseguire lo scopo della demolizione e della ricostruzione.

Ponte Genova : Bucci - non ho visto diffide : ANSA, - Genova, 23 NOV - "Non ho visto alcuna diffida formale. Le notizie di questa mattina mi hanno davvero sorpreso, Aspi dice che possono partecipare e hanno mandato il progetto esattamente come ...