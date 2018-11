Polemica Salvini-Gattuso | Balotelli si schiera con Ringhio

236 profughi sbarcano a Pozzallo. Nuova Polemica via Malta fra Salvini ed Europa : Operazioni accelerate dalle cattive condizioni in cui si trova il barcone. Fra le persone a bordo 43 donne e 37 minori. Il vicepremier attacca definendo l'Unione Europea incapace e dannosa -

Rifiuti - fonti Viminale : Salvini atteso al Colle - nessuna Polemica : Roma, 19 nov., askanews, - 'nessuna polemica e nessun mistero. Il ministro Matteo Salvini non è intervenuto alla conferenza stampa di Caserta perché deve far rientro a Roma: questa sera parteciperà, ...

Rifiuti - Di Maio : "Sorpreso da Polemica Salvini - non creare tensioni" - : Dopo il botta e risposta di ieri , i due vicepremier tornano a discutere sugli inceneritori. Il leghista: "Li faremo". Il leader M5S: "Ieri sera scherzavamo insieme, oggi nuovo dibattito inutile su ...

Di Maio : “Salvini crea tensioni inutili - sono sorpreso dalla Polemica di oggi” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, si dice "sorpreso" dalla polemica nata oggi con il leader della Lega e alleato di governo, Matteo Salvini, sul caso degli inceneritori. Di Maio sottolinea "che questo tema non è nel contratto di governo e non vedo perché creare tensioni inutili per una cosa che non essendo nel contratto non si può fare e non si farà".Continua a leggere

Rifiuti - Di Maio contro Salvini : 'La sua Polemica crea tensioni' : Il tema dell'inquinamento continua a creare tensioni all'interno della maggioranza di governo, con il vicepremier Luigi Di Maio che replica nuovamente alle parole del collega Matteo Salvini. "A me ...

Di Maio e gli inceneritori : «La Polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Inceneritori - Di Maio : «La Polemica di Salvini crea tensioni nel governo» Video : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Inceneritori - Di Maio e la lite con Salvini : «Polemica che crea tensioni nel governo» : Il vice premier Cinquestelle: «Sono dispiaciuto,il tema non si pone perché non è nel contratto di governo»

Milano - il rapper e Salvini : la Polemica corre sui social : Salmo: "I ragazzi di oggi vedono il ministro e pensano sia un mito perchè un personaggio, non lo tollero". La replica del vicepremier su Twitter: "Apri la mentem, fratello"

[La Polemica] La Isoardi e il selfie intimo con Salvini mentre dorme in camera da letto. Uno spettacolo pericoloso : Di tante cose che sono state dette e scritte in queste ore sulla rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, tra mille retroscene più o meno fantastici ipotizzati, tra mille ipotesi più o meno ...

Maltempo in Veneto - "è il conto dell'ambientalismo da salotto" : Polemica sulla frase di Salvini : Al vicepremier ha risposto via Twitter il segretario uscente del Partito Democratico Maurizio Martina: "Taccia chi ha fatto il condono"

Maltempo in Veneto - 'è il conto dell'ambientalismo da salotto' : Polemica sulla frase di Salvini : Esplode la polemica dopo che il vicepremier Matteo Salvini , visitati alcuni luoghi devastati dal Maltempo in Veneto , ha commentato: "E' il conto dell' ambientalismo da salotto " . A questa frase ha ...

L'emergenza maltempo e il selfie sorridente di Salvini : è Polemica - : Il ministro ha pubblicato un'immagine in cui, con indosso la tuta della Protezione civile, appariva sorridente in Veneto prima di partire per Belluno e visitare le zone colpite. La replica alle ...

Dodici morti in Sicilia - Salvini posta foto in cui ride e fa il gesto del like : è Polemica : Polemiche per la foto postata di prima mattina dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si mostra sorridente e felice prima di andare in visita alle zone del bellunese colpite dalla alluvione. Nessun riferimento alla tragedia che ha colpito la Sicilia, dove il maltempo ha causato 12 morti.--Come vi abbiamo raccontato, questa notte la piena di un torrente ha provocato 10 morti a Casteldaccia, in provincia di Palermo. L'alluvione ha spazzato ...