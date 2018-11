Più di mille sterline l' anno per ogni cittadino britannico | è il conto della Brexit

"Mimmo Lucano - cittadino onorario di Milano" : Più di mille firme per la petizione online : A chiederlo è Rifondazione Comunista che chiede al consigliere Basilio Rizzo (Milano in Comune) una mozione in Aula.

MotoGp – Dovizioso - Rins e Vinales vanno a mille : le impressioni a caldo dei piloti Più veloci nelle qualifiche del Gp di Valencia : Dovizioso, Rins e Vinales commentano le loro magnifiche qualifiche in vista del Gp di Valencia: le dichiarazioni dei tre piloti più veloci in Spagna Le ultime qualifiche del campionato mondiale di MotoGp sono appena andate in scena senza risparmiare grandi emozioni. L’inaspettata pole position di Maverick Vinales, la sua sesta in top class, premia una Yamaha sotto tono in questa stagione, che vede però Valentino Rossi non ...

Suicidi - solo negli ultimi sei anni morti Più di mille cittadini a causa della crisi : Chi sono gli 'Angeli della finanza' Dell'associazione fanno parte numerosi commercialisti, avvocati, psicologi, esperti di economia e finanza che, a titolo gratuito, assistono chi ne fa richiesta. ...

Negli Usa arriva un farmaco oppioide mille volte Più potente della morfina : (foto: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images) Un nuovo farmaco oppioide per combattere il dolore acuto è stato oggi approvato, in una nuova formulazione, dalla Food and drug administration, l’ente statunitense che regola farmaci e alimenti. Si tratta di un medicinale a base di sufentanil, messo a punto dalla farmaceutica AcelRx, in una versione sublinguale. Il principio attivo fino a 10 volte più potente del fentanil – a sua volta ...

FlexPai è il primo smartphone flessibile in commercio. Costa Più di mille euro - ripiegato offre 3 schermi : Da tempo parliamo di smartphone pieghevoli e finalmente è arrivato in commercio il primo modello che si può acquistare. Stavolta non è un prototipo, e a realizzarlo è stata l’azienda cinese Rouyu, che opera negli Stati Uniti con il nome occidentale Royal. Il prodotto si chiama FlexPai e la sua caratteristica principale è lo schermo completamente flessibile, che letteralmente gli permette di piegarsi in due. Quando lo schermo è ...

Flat tax - ecco come funziona : a fine mese mille euro in Più : Il taglio delle tasse comincia a prendere forma. Se il governo sponda grillina mette le mani nel portafoglio degli italiani con aumenti su imposte e sigarette, dall'altro sul versante leghista ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : prove libere 2. Alex Rins è il Più veloce - ma Marquez e Miller sono vicini. Ottimo passo per Rossi e Dovizioso : È di Alex Rins (Suzuki) il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo è stato in grado di fermare i cronometri sull’1:59.608 con doppia gomma Soft andando a capitalizzare il time attack finale nel migliore dei modi. Nella giornata di domani, infatti, il rischio pioggia è elevato, per cui mettersi nelle prime 10 posizioni già nella FP2 potrebbe garantire ...

Lavoro - personale cercasi : Più di mille posizioni aperte. Come candidarsi : Grande distribuzione, centri commerciali, moda e lusso, sanità: tante le opportunità in vista del periodo natalizio. Ecco...

Andrea Camilleri : «Da quando io non vedo Più - vedo meglio» : «Chiamatemi Tiresia!». Si apre così “Conversazione su Tiresia”, lo spettacolo scritto e interpretato da Andrea Camilleri e prodotto da Carlo degli Esposti per Palomar, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa lo scorso 11 giugno 2018 di fronte a 4mila spettatori nell’ambito delle rappresentazioni classiche realizzate dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico. Un racconto mitico, pensato, scritto e narrato da Andrea Camilleri che “cunta” la ...

I millennials Più intelligenti sono meno tecnologici - ma aprono locali : Puntare tutto sul 13… rosso e… rien ne va plus! Giro di roulette su un numero che per la scaramanzia porta decisamente fortuna in Italia e così sicuramente sarà per i 3 giovani soci Roberto Bonifazi, Francesco Brandini e Daniele Gizzi che stanno scommettendo tutto su BOTTEGA 13 il nuovo riferimento “delle cose buone” e prossima, fresca apertura nel centro di Roma e precisamente in via dei Falegnami 14. Una vietta di quelle in cui si ...

Maltempo - almeno 13 morti nel sud della Francia : Più di mille evacuati nell'Aude : Sono tredici al momento le vittime dell'ondata di Maltempo che ha colpito la Francia, nel dipartimento meridionale dell' Aude . Le inondazioni seguite alle forti piogge hanno causato anche altri ...