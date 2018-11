Pipì contro il muro della scuola a Vittoria VIDEO

Espulso Higuain - il Pipita perde la testa contro la Juventus : Espulso Higuain – Clamoroso quanto sta succedendo nel finale della partita tra Milan e Juventus , bianconeri in doppio vantaggio prima con Mandzukic e nel finale con Ronaldo. Qualche minuto dopo la rete del portoghese follia di Higuain , il Pipita perde la testa , prima l’ammonizione poi a muso duro con l’arbitro, espulsione inevitabile. L’attaccante nervoso costretto ad essere portato via dal campo. SCARICA GRATIS ...

Higuain gioca contro il Chievo? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Allarme rientrato in casa Milan per quanto riguarda Gonzalo Higuain. Il fiore all’occhiello del mercato estivo rossonero ha infatti smaltito l’edema che lo ha tenuto fermo nei match contro Empoli e Sassuolo e torna nuovamente a disposizione di Gattuso. Higuain giocherà contro il Chievo? Come riferito da Tuttosport in edicola oggi, il Pipita è di nuovo convocabile. Non è ancora certo se Gattuso lo convocherà per la sfida di Europa ...