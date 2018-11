Pietro Tartaglione senza peli sulla lingua | le parole contro il GF Vip

Pietro Tartaglione contro Nicola Panico : "Usa toni minacciosi - che uscita infelice!" : Cosa è successo tra Pietro Tartaglione e Nicola Panico dopo le parole di fuoco del primo nei confronti del secondo e dopo la richiesta via social (in privato) del secondo di incontrare il primo? A rispondere alla domanda è stato il fidanzato di Rosa Perrotta in occasione di un’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più di Radio Radio. EccoA parte che trovo assurdo che si sia accorto dopo un mese di questo video e io ...

Pietro Tartaglione contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : “Ci hanno presi in giro” : Sara Affi Fella e Nicola Panico attaccati da Pietro Tartaglione La querelle di Pietro Tartaglione e Nicola Panico è tutt’altro che conclusa. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne (fidanzatissimo con Rosa Perrotta) ha deciso di spiegare precisamente quello che è successo tra lui e Nicola durante l’intervista rilasciata al programma radiofonico Non succederà più di […] L'articolo Pietro Tartaglione contro Sara Affi Fella e ...

Pietro Tartaglione parla di Sara Affi Fella : “Mi sento preso in giro” : Pietro Tartaglione parla di Sara Affi Fella e spiega la lite con Nicola Panico Pietro Tartaglione dopo la lite social con Nicola Panico è stato contattato dal programma radiofonico Non succederà più, trasmetto su RadioRadio, in cui ha anche parlato di Sara Affi Fella. Prima di tutto il fidanzato di Rosa Perrotta ha affermato che lui nei riguardi dell’ex fidanzato di Temptation Island aveva espresso solo il suo parere quando era scoppiato ...

Uomini E Donne : Nicola Panico e Pietro Tartaglione si offendono sui social e si denunciano. Leggi cosa è successo : Nicola Panico e Pietro Tartaglione sono passati dalle parole ai fatti ed oggi si sono denunciati a vicenda. Ecco cosa ha scritto Nicola su Instagram: “Nelle ultime ore sono stato accusato di cercare visibilità. Vorrei... L'articolo Uomini E Donne: Nicola Panico e Pietro Tartaglione si offendono sui social e si denunciano. Leggi cosa è successo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pietro Tartaglione e Nicola Panico : lite furiosa sui social : Nicola Panico minaccia Pietro Tartaglione: “Vediamoci e…” Pietro Tartaglione durante la notte ha fatto presente ai suoi fan di aver ricevuto delle vere minacce da Nicola Panico, per delle parole che il fidanzato di Rosa Perrotta aveva detto ben un mese fa sul caso Sara Affi Fella. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne aveva però attaccato Nicola in quella circostanza, affermando che un vero uomo non avrebbe mai permesso ...

Nicola Panico e Pietro Tartaglione - duro scontro per Sara : paroloni su Instagram : Nicola Panico scrive a Pietro Tartaglione per gli insulti dovuti alla vicenda con Sara Stanotte è andato in scena uno scontro su Instagram tra Nicola Panico e Pietro Tartaglione, che è proseguito anche stamattina. E chissà proseguirà nei prossimi giorni. Tutto è iniziato con Pietro che ha pubblicato i messaggi privati ricevuti da Nicola e […] L'articolo Nicola Panico e Pietro Tartaglione, duro scontro per Sara: paroloni su Instagram ...

Pietro Tartaglione - macchina rigata alla Fiera Ti Sposo/ Il fidanzato di Rosa Perrotta sbotta : "nessuno sa" : Pietro Tartaglione sbotta sui social dopo aver trovato la macchina rigata alla Fiera "Ti Sposo". Su Instagram, il fidanzato di Rosa Perrotta avverte: "nessuno sa".(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:02:00 GMT)

Rosa Perrotta - prove di matrimonio : l’ex naufraga sfila in abito da sposa in attesa delle nozze con il fidanzato Pietro Tartaglione : Rosa Perrotta, sfila in abito da sposa, in attesa del suo matrimonio , che sboccerà il 7 giugno 2019. Rosa Perrotta sposerà il fidanzato Pietro Tartaglione il 7 giugno del 2019. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sicuramente con l’abito bianco sarà bellissima. Un anticipo di come potrebbe essere il suo look da sposa, la mora l’ha dato sfilando alla fiera “Ti Sposo”, a Ercolano, vicino Napoli, dove ha ...

Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico : “Sei una vergogna” : Pietro Tartaglion manda un duro messaggio a Nicola Panico: “Sei la vergogna del genere maschile” Anche Pietro Tartaglione di Uomini e Donne dice la sua sulla storia di Sara Affi Fella e Nicola Panico. L’ex tronista si trova, attualmente, in una bufera. Il pubblico si sta scagliando contro di lei in modo abbastanza duro. Ma […] L'articolo Pietro Tartaglione si scaglia contro Nicola Panico: “Sei una vergogna” ...

Caso Sara Affi Fella - Pietro Tartaglione contro Nicola Panico : "Sei la vergogna del genere maschile" (video) : Anche Pietro Tartaglione, nelle ultime ore, è voluto intervenire sul Caso del giorno, quello che vede protagonisti Sara Affi Fella ed il suo ex fidanzato, Nicola Panico, rei di essersi messi d'accordo durante il trono per ingannare la redazione del programma.prosegui la letturaCaso Sara Affi Fella, Pietro Tartaglione contro Nicola Panico: "Sei la vergogna del genere maschile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 24 settembre 2018 15:50.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sposano/ "Il 7 giugno 2019 a Gaeta" : nozze in diretta a Pomeriggio 5? : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti a Pomeriggio 5. In arrivo nuove rivelazioni sulle imminenti nozze della coppia di Uomini e Donne e anche qualche confessione hot...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:00:00 GMT)