Papà Picchia la figlia di 7 settimane mentre cambia il pannolino e la uccide : «Non smetteva di piangere» : La figlia non smetteva di piangere così lui l'ha picchiata ferocemente fino ad ucciderla. Il 29enne Artem Eydelman era rimasto solo con la figlia di 7 settimane nella loro casa in Florida,...

La figlia di 7 settimane piange durante cambio pannolino - papà la Picchia fino a ucciderla : In un primo momento il 29enne ha affermato di aver trovato la piccola esanime nella culletta ma quando gli investigatori gli hanno detto che sul corpicino della figlioletta erano evidenti segni di percosse brutali, ha ammesso di averla picchiata durante un cambio pannolino perché non smetteva di piangere.--Era rimasto da solo in casa con la figlioletta di appena 7 settimane mentre la compagna era andata al lavoro ma non riusciva a calmare ...

Mamma aggredisce l'insegnante : 'Hai Picchiato mia figlia' : Amarezza, sconforto. Sono i sentimenti che serpeggiano nella comunità educante del Comprensivo di Giovi-Ogliara, macchiata da un fatto di cronaca spiacevole. La scuola qui è punto di riferimento e legalità. Cuore pulsante di una parte dei rioni collinari che lottano contro il pericolo della dispersione e dello spopolamento. La ...

Voleva un maschietto - Picchia la figlia neonata e colpisce a cinghiate la moglie. Condannato padre-padrone : Per mesi da 'padre padrone' ha sottoposto la moglie, sposata in Pakistan quando lei aveva appena 15 anni, ad ogni genere di violenza fisica e vessazione psicologica, costringendola a tenere lo sguardo rivolto a terra, dopo che l'aveva picchiata, anche con una cinghia, o stuprata. E non gli è bastato, perché ha deciso più volte di sfogarsi anche sulla figlia, che aveva poco più di un anno, colpendola con degli schiaffi ...

Picchiava la figlia perché nata femmina : 3 anni e 8 mesi ad un afghano : Prendeva "a schiaffi" la figlia di poco più di un anno perché era di "sesso femminile e non maschile", come lui avrebbe voluto, e sottoponeva la moglie, che aveva sposato quando lei aveva 15 anni in Pakistan, a una lunga serie di violenze colpendola, tra l'altro, con calci e pugni, con una cinghia e stuprandola.Per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale l'uomo, un 30enne afgano, è stato condannato dal gup di Milano ...

Roma : nega soldi per droga - madre invalida Picchiata da figlia : Roma – Prima la richiesta insistente di soldi per acquistare la droga poi, al rifiuto dell’anziana madre, le minacce e la violenta aggressione: calci, pugni e il lancio di alcuni arredi e oggetti presenti nella loro abitazione. Ieri mattina, in manette e’ finita una 33enne Romana, gia’ nota alle forze dell’ordine, arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Prenestina con l’accusa di maltrattamenti in ...

Avellino - Picchia la moglie e violenta la figlia minorenne : arrestato pedofilo di 48 anni : Una vera e propria tragedia famigliare [VIDEO], riguardante il triste fenomeno di violenza fisica e sessuale nei confronti delle donne, si è consumata nei giorni scorsi nella provincia di Avellino, precisamente nel piccolo comune di Solofra, dove un uomo di 48 anni è stato capace di picchiare dapprima sua moglie e poi di violentare la propria bambina minorenne. Un vero e proprio incubo che, secondo quanto riferiscono i media locali, si è ...

Lite per il parcheggio : lui non ci sta e Picchia madre e figlia - il video diventa virale : Non ci sta a vedere che il parcheggio che stava adocchiando vicino a un ristorante cinese fosse stato 'rubato' da un'altra auto. Così scende dal suo Suv e inizia a imprecare contro l'automobilista che ...

