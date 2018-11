Piazza Affari | accelera Anima Holding

Vola a Piazza Affari Hera : Prepotente rialzo per l' azienda multiservizi , che mostra una salita bruciante del 2,25% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Piazza Affari : scatto rialzista per Juventus : Brillante rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,42%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : risultato positivo per Astaldi : Avanza il general contractor , che guadagna bene, con una variazione dell'1,88%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Astaldi più pronunciata ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Biesse : A picco la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che presenta un pessimo -3,15%. L'andamento di Biesse nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore ...

A Piazza Affari corre Falck Renewables : Grande giornata per la società attiva nella green economy , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,49%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

In rosso Piazza Affari. Spread in calo sotto i 300 punti : Piazza Affari avvia la seduta con il segno meno e scende circa di mezzo punto percentuale dopo i guadagni di ieri 26 novembre. Senza slancio il resto d'Europa che apre sulla parità e senza variazioni ...

Piazza Affari debole con le banche pesanti e lo spread in risalita : Indici in calo dopo l'exploit della vigilia. Restano le incertezze sulle modifiche alla manovra, in più oggi al via tre giorni di aste di titoli di Stato per il Tesoro...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 19.500 punti - 27 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarda a quota 19.500 punti. Non mancano interessanti dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari : brillante l'andamento di Damiani : Avanza la società che produce gioielli , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Spread in calo a quota 290 - Piazza Affari regina in Europa : +2 - 77% : Spread in calo e Borsa in forte rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund chiude in a 290 punti base rispetto ai 306 punti della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano al 3,26%. ...

Piazza Affari chiude in pole grazie al settore bancario : Chiusura in rally a Piazza Affari , che svetta sulle altre Borse europee arrivando sfiorare un rialzo di tre punti percentuali trainata dall' ottima prestazione del settore bancario e dallo spread , ...

Aperture sulla Manovra - Piazza Affari apprezza : I vicepremier Di Maio e Salvini "positivi" a una modifica dei numeri della Manovra per limare il deficit/Pil

Piazza Affari e lo short selling : torna di nuovo il sole oppure è un rimbalzo tecnico? : Brillante Piazza Affari, FTSE MIB +2,85%, che si allinea all'ottima performance delle Borse europee, con lo spread tra BTP e BUND che scende sotto 290 punti base, grazie all'accordo sulla Brexit e all'...