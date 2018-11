Petrolio a 60 dollari | ecco quanto le grandi economie ci guadagnano e chi ci perde

Petrolio : in calo a 51 - 11 dollari : ANSA, - ROMA, 27 NOV - Petrolio in calo sul mercato after hour. Il Wti con consegna a gennaio cede 52 cent a 51,11 dollari al barile a New York. A Londra il Brent perde 21 cent a 60,27 dollari al ...

Il Black Friday del Petrolio : Brent sotto 60 dollari : Le prospettive di crescita dell'economia mondiale sono peggiorate, anche sull'onda delle tensioni commerciali Usa-Cina. Ma soprattutto l'allarme per le sanzioni Usa contro l'Iran è scomparso dopo la ...

Il Black Friday del Petrolio : Brent sotto 60 dollari : Per il petrolio la settimana si è chiusa con un’altra seduta nera. Le quotazioni sono ai minimi da ottobre dell’anno scorso, dopo aver di nuovo subito un tonfo di circa il 7%. Ecco perchè...

Petrolio : crolla a Ny a 50 - 80 dollari : ANSA, - NEW YORK, 23 NOV - Il Petrolio crolla a New York, dove le quotazioni perdono il 7,03% a 50,80 dollari al barile. 23 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : lieve calo a 54 - 5 dollari : ANSA, - ROMA, 22 NOV - lieve calo prezzo del Petrolio sui mercati. Gli investitori sono alle prese con i dati sulle scorte Usa diffusi mercoledì e l'attesa per le decisioni dell'Opec nel vertice del 6 ...

Petrolio : nuovo crollo quotazioni - il Wti -7% a 53 dollari : Roma, 20 nov., askanews, - Martedì nero per il Petrolio. Sul mercato americano il Wti ha chiuso la seduta con un tonfo di quasi il 7% precipitando a 53,31 dollari al barile. In appena tre settimane il ...

Petrolio : in aumento a 57 - 14 dollari : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Quotazioni del Petrolio in netto rialzo in avvio di settimana sulla possibilità che l'Opec decida per un maggiore taglio della produzione:i contratti sul greggio Wti con ...

Petrolio ancora in recupero : Brent a 68 - 02 dollari : Ieri sul tema dei prezzi del Petrolio, angolare per l'economia globale sia per i legami con il commercio, in tempi di protezionismo crescente, che per per quelli con i prezzi e l'inflazione in tempi ...

Petrolio : in rialzo a Ny a 56 - 54 dollari : ANSA, - NEW YORK, 15 NOV - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,50% a 56,54 dollari al barile.

Petrolio : stabile a 56 - 29 dollari : ROMA, 15 NOV - Il Petrolio è stabile a 56,29 dollari per il barile Wti e a 66,37 dollari per il Brent.

Petrolio in recupero : Brent a 66 - 19 dollari al barile : Prezzi più deboli del Petrolio dovrebbero bilanciare un'economia in rallentamento. L'IEA riporta anche che le forniture stanno crescendo rapidamente con i record di Arabia Saudita, Russia e Stati ...

Petrolio chiude a 55 - 67 dollari - -7 - 1% - : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Il Petrolio ha chiuso in calo del 7,12% a New York a 55,67 dollari al barile, segnando un nuovo minimo dal dicembre 2017. A pesare è il taglio delle stime Opec per il 2019, che ...

Petrolio chiude a 55 - 67 dollari - -7 - 1% - : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Il Petrolio ha chiuso in calo del 7,12% a New York a 55,67 dollari al barile, segnando un nuovo minimo dal dicembre 2017. A pesare è il taglio delle stime Opec per il 2019, che ...

Petrolio : prezzi in calo - Wti sotto 56 dollari - minimo da fine 2017 : I prezzi del Petrolio, sono scesi dopo che l'Opec ha abbassato per il quarto mese di fila, le sue previsioni sulla crescita della domanda globale di greggio per il 2019. A New York il Light crude Wti ...