Pernigotti | Sperlari tenta il salvataggio | ' No' dei turchi Toksoz

Pernigotti - Sperlari in campo per il salvataggio : I lavoratori che da giorni protestano contro la chiusura dell'impanato della Pernigotti a Novi Ligure attendono con fiducia di lunedì tra proprietari turchi e il Premier Conte. Intanto per il salvataggio del gruppo si sarebbe fatta avanti un'altra azienda storica del settore, la Sperlari , che sarebbe pronta a rilevare marchio e fabbrica.Continua a leggere

Pernigotti : per salvarla scende in campo la Sperlari : Una è turca e l'altra è tedesca, ma il matrimonio potrebbe celebrarsi in Italia. L'accordo tra Sperlari e Pernigotti, o meglio tra Katjes International e Toksöz Group, se andasse in porto, ...