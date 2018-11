Perché Fabrizio Corona e Asia Argento si sono lasciati | colpa dei problemi con la

Fabrizio Corona ed il rapporto con i calciatori : “ecco perchè preferisco Nainggolan e Balotelli a Ronaldo” : Fabrizio Corona non è mai banale. L’ex re de paparazzi fa sempre ‘notizia’, in particolar modo non sono passate inosservate le dichiarazioni sul ‘rapporto’ con i calciatori durante il programma “La Repubblica delle Donne” in onda su Rete 4: “Esco con Nainggolan? Ci troviamo per questo li frequento. Anche con Balotelli ci vedevamo. Ai bravi ragazzi non saprei cosa dire. Ronaldo? Lo stimo, ma non avrei ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - tutti si lamentano Perché giornali - siti e tv parlano di loro. Ma poi… : “Basta con questi due”. “Avete rotto, non potete continuare a parlare sempre di loro”. Questi i commenti tipo che compaiono puntualmente sotto gli articoli o i video che hanno come protagonista la coppia del momento, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona. Peccato però che dopo pochi minuti, questi i pezzi tanto vituperati sono letti, lettissimi, anzi i più letti tra tutti quelli pubblicati, su ogni possibile ...

Lite Fabrizio Corona Ilary Blasi - Alfonso Signorini rivela : «Ecco Perché non sono intervenuto...» : A una settimana dalla Lite in diretta tv tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi , Alfonso Signorini avrebbe vuotato il sacco, spiegando il perché non sarebbe intervenuto durante l'accesa discussione ...

Zoe Cristofoli : «Ho lasciato Fabrizio Corona Perché mi rispettava» : 'Ho trovato nei miei confronti, da parte sua, una mancanza di rispetto. Per me il rispetto è la base di tutto'. Lo ha detto Zoe Cristofoli , nel corso della sua prima intervista televisiva a Storie ...

Zoe Cristofoli : «Ho lasciato Fabrizio Corona Perché mi mancava di rispetto» : 'Ho trovato nei miei confronti, da parte sua, una mancanza di rispetto. Per me il rispetto è la base di tutto'. Lo ha detto Zoe Cristofoli , nel corso della sua prima intervista televisiva a Storie ...

Perché Fabrizio Corona ce l’ha (anche) con la D’Urso. Ma ora la difende : Fabrizio Corona deve avercela davvero tanto con Ilary Blasi se, nelle sue ultime Stories su Instagram, ha elogiato Barbara D’Urso, affermando di considerarla l’unica vera conduttrice. La regina di Canale Cinque infatti da anni è un’acerrima nemica dell’ex re dei paparazzi. I dissapori fra i due hanno radici antiche – proprio come quelli con Lady Totti che risalgono ad oltre 13 anni fa – e sono legati ai figli ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi : Perché è finita? Svelata la verità : Silvia Provvedi cacciata di casa da Fabrizio Corona: la fine del loro amore Gabriele Parpiglia, migliore amico di Fabrizio Corona e grande amico di Silvia Provvedi, ha voluto rendere giustizia ai due chiacchieratissimi personaggi tv rivelando durante la notte la verità sulla fine del loro amore. Il giornalista ha affermato su Instagram che Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio: è stato lui a farle le valigie e a sbatterla fuori ...

«Grande Fratello Vip 3» : Perché la salvezza non può Fabrizio Corona : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Ecco Perché Ilary Blasi ce l’ha con Fabrizio Corona (e non c’entra il GF VIP) : Ormai è chiaro: fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non scorre buon sangue. Da quando il GF Vip è iniziato infatti i due si sono scambiati numerose frecciatine su Instagram e in diretta tv. Corona ha minacciato la conduttrice, mentre lei l’ha preso in giro durante una chiacchierata con l’ex Silvia Provvedi. Come mai non si sopportano? L’astio fra Fabrizio e Ilary risale a oltre dieci anni fa e coinvolge anche Francesco Totti. Nel ...

FABRIZIO CORONA VS BARBARA D'URSO/ "Perché quella faccia da Ken Umano non parla del tema della settimana?" : FABRIZIO CORONA vs BARBARA D'URSO: video, ex re dei paparazzi all'attacco contro la conduttrice di Domenica Live. "Perché non parla dell'argomento della settimana? Sembra il Ken Umano"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Fabrizio Corona - confessione ‘piccante’ su Lele Mora : “Perché mi ama”. Lui replica duramente : Fabrizio Corona e Lele Mora: il primo accusa, ma l’ex agente dei vip non sta certo zitto e rispedisce al mittente le durissime accuse dell’ex re dei paparazzi. Nel salotto di Peter Gomez, a La confessione, Corona ha ammesso: “Io Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato strutturalmente costruito per fare l’imprenditore di quel mestiere ...

Fabrizio Corona dona 2mila euro - ma il Telefono rosa li rifiuta : ecco Perché : Fabrizio Corona ospite eccellente dell’ultimo giorno di open week della palestra Le Club di Piacenza, che, assieme al fotografo, voleva donare 2mila euro all’associazione Telefono rosa di Piacenza come aiuto e segno di attenzione verso il tema della lotta alla violenza delle donne – Telefono rosa offre infatti ascolto e aiuto concreto a donne maltrattate e in difficoltà. Ma il dono è stato rispedito al mittente. ...

Fabrizio Corona/ Video “Lele Mora? Mai ammirato - sono stato il suo più grande amore Perché…” : Fabrizio Corona, primo ospite de La Confessione di Peter Gomez: l'ex re dei paparazzi parla di Lele Mora, della natura dei loro rapporti e dei loro rapporti con la stampa del tempo.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:20:00 GMT)