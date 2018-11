Pensioni | Matteo Salvini a Di Martedì | “Convinto che entro febbraio partirà quota 100”

fanpage

: @matteo_bandi @ClaudioPerconte Lo so, ma questi della UE non vogliono far fare la flat tax ed è meglio che non ti d… - LauraCarrese : @matteo_bandi @ClaudioPerconte Lo so, ma questi della UE non vogliono far fare la flat tax ed è meglio che non ti d… - TREA1968 : Matteo Salvini. “Io e Di Maio abbiamo messo a bilancio un budget per coprire le pensioni ed il reddito di cittadinanza” Buonismo - Zippo88lrr : @ladyonorato @GiulioMoscatel1 @ganciopanza Condivido la tua osservazione Francesca... ma... a me sembra che Matteo… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Il vicepresidente del Consiglio,, si dice certo che l'avvio del superamento della legge Fornero in tema di, con l'introduzione di100, potrà partire già da2019. "Con lesono convinto chesi possa partire", pur riconoscendo che questo termine non varrà per tutta la platea dei potenziali beneficiari.