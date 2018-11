Patente sospesa a chi parla al cellulare

Smartphone vietato in auto - nemmeno con gli auricolari : 'Patente sospesa' : Stop al fumo e allo Smartphone alla guida : lo prevede una proposta di legge di modifica del Codice della strada depositata dal Movimento 5 Stelle alla Camera. Ma la novità rilevante, rispetto ad ...

Divieto di fumo alla guida e Patente sospesa per chi usa lo smartphone al volante : la proposta M5s : Divieto di fumo alla guida e sanzioni più aspre - fino alla sospensione della patente - per chi usa lo smartphone al volante: sono questi alcuni dei punti principali della proposta di legge del M5s per riformare il Codice della Strada. Pene più severe anche per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.Continua a leggere

Motociclista fa 125 volte il gesto del dito medio all’autovelox : maxi multa e Patente sospesa : Un Motociclista francese è stato condannato al pagamento di 19.220 euro di multa per essere stato fotografato ben 125 volte da un autovelox. È accaduto nel dipartimento Tarn-et-Garonne, nell’Occitania. Il centauro è stato identificato dopo mesi di indagini dato che non dimenticava mai di nascondere la targa prima di avvicinarsi all’autovelox.Continua a leggere

Guida senza assicurazione : Patente sospesa e multe fino a 7000 euro : Nel decreto legge fiscale un emendamento della Lega intende inasprire le sanzioni nei confronti dei Guidatori recidivi alla...

Tir in contromano sull’A7 per sei chilometri : multa salata e Patente sospesa per il camionista : Un trentenne lituano ha percorso l'autostrada A7 contromano nel tratto all'altezza di Busalla. Intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale, è stato fermato, riaccompagnato sulla via giusta e pesantemente multato, con tanto di fermo amministrativo al mezzo. Il tutto sarebbe accaduto questa mattina intorno alle 7.Continua a leggere

Manchester City : sospesa la Patente a Mendy per un anno : Benjamin Mendy, difensore del Manchester City e della nazionale francese, si è visto sospendere la patente per 12 mesi dopo una decurtazione di 24 punti e una multa di 2500 sterline. Lo scorso febbraio la Mercedes di proprieta’ del giocatore e’ stata beccata in 4 occasioni oltre il limite di velocita’ (la terza e quarta volta nello stesso giorno) e Mendy, pur non essendo alla guida, non ha risposto alle lettere in cui gli ...

