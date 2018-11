Passa la sanatoria sulla case in edilizia agevolata vendute a prezzo di mercato

huffingtonpost

(Di martedì 27 novembre 2018) Arriva laper tutti coloro che hanno venduto immobili a prezzi disebbene fossero stati acquistati precedentemente con la formula dell', quindi a uncalmierato per venire incontro a giovani coppie o a famiglie con redditi più bassi. Un emendamento al decreto Fiscale, approvato nella commissione Finanze del Senato, "condona" così le tantissime cause in corso tra acquirenti e venditori. Cause avviate dopo che una sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2015 ha dichiarato illegittime le vendite di queste abitazioni adipoiché dovevano essere cedute rispettando un tetto massimo e solo a chi aveva diretto all'. Ora un emendamento ribalta a tutti gli effetti la sentenza.Nonostante le proteste e l'alzata di scudi degli acquirenti alla fine la proposta di modifica, targa M5s, ...