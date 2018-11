Partite di Liga in Cina | il Barcellona apre a questa possibilità

Calendario Liga oggi (25 novembre) - gli orari di tutte le Partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Dopo il big match tra Atletico Madrid e Barcellona, la Liga vedrà svolgersi quest’oggi (25 novembre) le gare della domenica, che assegneranno i punti per la tredicesima giornata del campionato spagnolo. Quattro le sfide in programma, tra cui un interessante Siviglia-Valladolid, con gli andalusi che proveranno a guadagnare terreno in classifica, portandosi nelle zone altissime in caso di successo, mentre il Villareal ospita il Betis a ...

Bundesliga - dodicesima giornata : i risultati delle Partite del sabato. Pari Bayern - il Dortmund allunga in vetta : Bayern MONACO-DUSSELDORF 3-3 17' Süle , B, , 20', 58' Müller , B, , 44', 77', 93' Lukebakio Il Bayern continua il suo momento negativo e rimanda l'appuntamento con la vittoria per il terzo ...

Calendario Liga oggi - gli orari di tutte le Partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Torna la Liga spagnola, e lo fa con il big match tra Atletico Madrid e Barcellona, che al Wanda Metropolitano opporrà ai blaugrana dei Colchoneros in rampa di lancio, e desiderosi di sconfiggere i catalani, in testa alla classifica dopo 12 giornate, con appena un punto di vantaggio sui ragazzi allenati da Diego Simeone. Interessanti anche le altre sfide, con il Real Madrid a caccia di punti in casa dell’Eibar, mentre il Valencia ospita al ...

Le Partite oggi – Si gioca Serie B e Liga : Le partite di oggi – Sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno del campionato italiano, importanti appuntamenti che riguardano anche il campionato italiano, ecco le partite del giorno e gli ultimi importanti aggiornamenti. Pescara-Lecce Espanyol-Bilbao SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...

Bundesliga - decima giornata : i risultati delle Partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Bundesliga : nona giornata - i risultati delle Partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

Le Partite del giorno – Si gioca in Serie B - Bundesliga - Ligue 1 e Liga : L’ultimo weekend ha regalato emozioni e colpi di scena, tante partite e tanto spettacolo in campo e sugli spalti. Nel venerdì di calcio interessanti appuntamenti da seguire, si gioca la Serie B con importanti appuntamenti. In campo lo Spezia che dovrà vedersela con il Pescara, il Lione davanti al pubblico amico contro il Nimes. Ecco il programma con tutte le partite del giorno. Le partite del ...

Liga - dal sindacato calciatori arriva un “no” alle Partite negli Usa : Il sindacato calciatori di Spagna ha confermato il “no” definitivo all’ipotesi, fattasi concreta e annunciata dai vertici della Liga, che una partita di campionato si svolga in territorio statunitense. Il match, frutto di un accordo commerciale con la Relevent, multinazionale di media e sport, è già stato individuato nel derby catalano Girona-Barcellona, per il quale sono state fissate data e sede: il 26 gennaio a Miami. ...

