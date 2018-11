PARCO VILLA FILIPPINA PRESENTA NATALE IN VILLA

PARCO e biblioteca : così sarà trasformata la villa dei Casamonica : Roma, 26 nov., askanews, - La villa dei Casamonica diventerà bene comune sotto forma di Parco e biblioteca. Parola di Nicola Zingaretti. 'La confisca non dà l'idea di cosa vuol dire togliere alle ...

Milano. Riqualificato il viale d’ingresso del PARCO di Villa Litta : Verrà inaugurato sabato 17 novembre il nuovo viale d’ingresso al Parco di Villa Litta, oggetto, negli ultimi 4 mesi, di

Milano. Presidio del territorio a Villa San Giovanni e nel PARCO Martesana : Sarà presentata il 31 ottobre 2018 alle ore 17:30 la sperimentazione sul Presidio del territorio a Villa San Giovanni e nel

Roma - degrado e rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “PARCO abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...

Custode trova portafoglio nel PARCO della villa e lo consegna ai carabinieri : PIANO DI SORRENTO - Quando ha trovato il portafoglio nel parco della villa di cui è Custode, non ha avuto esitazioni: l'ha preso e consegnato alle forze dell'ordine che l'hanno a loro volta restituito ...

Halloween 2018 nel PARCO dello Chalet di Villa Faraggiana sul Lago Maggiore : Sul Lago Maggiore due pomeriggi per festeggiare Halloween. Il Museo Meina nel complesso del Parco dello Chalet di Villa Faraggiana,

LANCIANO : PARCO VILLA DELLE ROSE - APPROVATO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE 1 MILIONE DI EURO DA FONDI MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - Abruzzo in Video : ... andrà a collegare e rendere fruibile un'area che diventerà una nuova piazza non pavimentata da 5.500 mq che ha i requisiti e la forma di una cavea, destinata anche ad ospitare spettacoli e ...