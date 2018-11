Parco nazionale della Majella | Appennino Ecosistema | “Gravissimi danni alle faggete con

I 10 “Must Do” invernali al Parco nazionale Gran Paradiso : Dieci idee interessanti per vivere il Parco Nazionale Gran Paradiso in inverno o per trascorrere le vacanze natalizie immersi nel magico candore dell’area protetta. Benessere Il freddo pungente è corroborante, ma vuoi mettere una bella sauna fumante o un profumatissimo bagno nel fieno?! Al Parco ci sono diverse strutture alberghiere dotate di piccole spa di Grande charme, come quella dell’Hotel Bellevue, quella dell’hotel Sant’Orso e quella ...

Buon compleanno Parco nazionale Gran Paradiso : in Val di Rhêmes i festeggiamenti per il 96° anniversario : Il 3 dicembre 2018 il Parco Nazionale Gran Paradiso compie 96 anni: un altro passo verso il Grande traguardo del suo centenario, che verrà festeggiato nel 2022 e celebrerà l’impegno per la tutela e per lo sviluppo sostenibile di questo magnifico territorio, posto a cavallo tra Piemonte e Valle D’Aosta. I festeggiamenti per il 96° anniversario al Parco avranno però luogo l’8 dicembre: l’Ente Parco, in collaborazione con i Comuni di ...

Dramma al Parco nazionale d’Abruzzo - mamma orsa e due cuccioli annegati in una vasca : Una mamma orsa insieme ai suoi due cuccioli, un maschio e una femmina, è annegata in una vasca piena di acqua nella quale probabilmente erano caduti senza più riuscire ad emergere. Nella stessa vasca che si trova su un terreno privato, nella zona cosiddetta di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo, erano già morti altri due orsi nel 2010.Continua a leggere

Castel del Monte - Andria - - "WE ARE - Terra & Sapori" nel Parco nazionale dell'Alta Murgia. : Il programma di "WE ARE – Terra & Sapori" prevede, inoltre, spettacoli degli sbandieratori de "I Fieramosca", spettacoli di burattini, giocoleria con "Monè e Monè" e giochi medievali. L'evento, oltre ...

Canyoning all'interno dei confini del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi : Da parte del Parco, in questo primo momento di confronto, si è manifestata la volontà politica di aprire alcuni Canyons alla frequentazione, disciplinandone diversamente gli accessi, ma i tempi della ...

AIGAE : l’Ente Parco nazionale della Val Grande diviene socio onorario - si conclude con successo il XXVI Meeting Nazionale : “Non si può più attendere. Il turismo sostenibile outdoor è il comparto del Turismo in Italia che continua a segnare progresso. Il nostro territorio, le tradizioni, il paesaggio e i valori dell’enogastronomia e delle persone sono gli ingredienti che ci permettono di primeggiare come mete turistiche. È importante quindi che anche le figure professionali deputate a lavorare nel settore siano qualificate, formate e aggiornate. A.I.G.A.E. da anni ...

Il Parco nazionale del Vietnam libera gli elefanti dalle catene e dallo sfruttamento turistico : Lo Yok Don National Park ha abolito questo tipo di attrazione, per offrire ai tanti visitatori da tutto il mondo esperienze del tutto diverse: i quattro el... continua

Tutto pronto nel cuore del Parco nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...

AIGAE : guide da tutta Italia per i 20 anni del Parco nazionale della Val Grande : Arriveranno anche in bicicletta le guide Ambientali Escursionistiche AIGAE per il XXVI Meeting Nazionale ed in occasione del ventennale del Parco Nazionale della Val Grande. Saranno i borghi di Vogogna, Malesco e Villadossola ad ospitare l’appuntamento tanto atteso nel campo del Turismo Ambientale. Da oggi e fino a Venerdì al via i seminari di formazione professionale ed aggiornamento. “Plastica in acqua, dalle Alpi al Polo Nord”, sarà il tema ...

Gara nazionale di Endurance " Ippodromo al Parco di Montioni : "Questa Gara è un punto di riferimento significativo di cavalieri e cavalli di tutto il mondo " dice Giorgio Presenti - che fa onore all'organizzazione e al nostro territorio. La struttura dell'...

Parco nazionale del Pollino : Viggianello punta sull’autunno : A Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ritorna il grande appuntamento con le sagre d’autunno. La manifestazione “Il Gusto del Pollino”, giunta alla sesta edizione, trasformerà l’anfiteatro comunale in un tripudio di profumi, sapori e colori. La festa dei sapori autunnali propone degustazioni di castagne, funghi e prodotti tipici di Viggianello. Nel periodo autunnale tantissimi turisti scelgono ...

Approvato il nuovo Piano del Parco nazionale della Majella : A seguito dell’odierna approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Majella, il nuovo Piano sarà prontamente inviato al Ministero dell’Ambiente per il proprio parere di competenza, all’esito del quale lo strumento sarà depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e della Regione per la necessaria fase di pubblicazione. Entro i successivi quaranta giorni chiunque potrà presentare osservazioni scritte, sulle ...

XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche nel cuore del Parco nazionale della Val Grande : “Sarà dedicato alla “Etica nel lavorare in ambiente e con l’ambiente”, il XXVI Meeting Nazionale delle 3500 Guide Ambientali Escursionistiche italiane aderenti all’AIGAE, con ben 24 ore di formazione, workshop, escursioni aperte alla stampa, briefing e convention, quest’anno in programma dal 17 al 21 Ottobre nel Parco Nazionale della Val Grande”: lo ha annunciato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale della più importante associazione ...