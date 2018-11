Pantaloni da uomo grigi | uno e centomila modi per indossarli

gqitalia

(Di martedì 27 novembre 2018) Quando si parla di grandi classici del guardaroba maschile, il pantaloneo è uno dei primi capi che viene in mente. Un tempo era la metà del classico completo da lavoro, oppure dell’abito da cerimonia. Poi, con il passare degli anni, e con la voglia di vestire in modo meno formale, eccolo in abbinamento a giacche di diversi materiali e colori al fine di ottenere originali “spezzati”.Da qualche stagione, complice il dilagare dello street style, è invece sempre più facile avvistarlo in coppia con divertenti chunky sneakers. Il pantaloneo, in tinta unita o in fantasia, dal pied-de poule al Principe di Galles (vedi Corneliani) al tartan, allo spigato (vedi Berwich) o al gessato (meglio comunque che i motivi siano piccoli in quanto più discreti) è un autentico must-have; un capo che non dovrebbe mai mancare. I colori con cui va d’accordo sono praticamente tutti. Dal ...