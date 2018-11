Pamela Prati | a 60 anni trova l’amore e prende due bimbi in affido

dilei

(Di martedì 27 novembre 2018)ha appena compiuto 60(è nata il 26 novembre 1958) e hato l’amore vero.Il suo compagno si chiama Marco Caltagirone e ha 53. Al magazine Chi la soubrette ha confessato:È un imprenditore edile. E noi andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo.Un cambiamento di vita radicale per la, non solo perché lascerà l’Italia e forse il mondo dello spettacolo, ma anche perché ha preso l’importante decisione di diventare mamma:Abbiamo preso due bambini ine non posso ancora dire molto, già sto dicendo troppo, forse, ma abbiamo due bambini infantastici.E poi ancora parole splendide per Caltagirone:Lui è un ...