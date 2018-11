Pamela Prati | 60 anni | due bambini in affido e un nuovo amore

blogo

: Pamela Prati, a 60 anni trova l’amore e prende due bimbi in affido - dilei_it : Pamela Prati, a 60 anni trova l’amore e prende due bimbi in affido - Today_it : Pamela Prati mamma a sessant'anni: 'Finalmente la famiglia che ho sempre desiderato' -

(Di martedì 27 novembre 2018)attraverso le pagine del settimanale Chi, in edicola da domani, annuncia di aver incontrato l'uomo della sua vita. La showgirl, che ieri ha compiuto 60, racconta:Mi vede più bella perché sono innamorata. Ho incontrato il grande, ci ho messo una vita, ma ho incontrato finalmente l'uomo che aspettavo da tutta la vita. E ora per me non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro, ed esiste soprattutto lui.: "60, dueine un" 27 novembre 2018 16:34.