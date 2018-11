Pamela Prati | 60 anni ‘con sorpresa’ | ecco il suo nuovo fidanzato E lei forma al top

caffeinamagazine

: Pamela Prati, ieri 60 anni sulla cresta dell'onda. Il suo segreto? Tanto sesso e cibo sano - avvvitalemario : Pamela Prati, ieri 60 anni sulla cresta dell'onda. Il suo segreto? Tanto sesso e cibo sano - umby46 : RT @TelegnoccaVip: tanti auguri di buon compleanno a Pamela Prati @PamelaPrati ?????????????? - infoitcultura : Pamela Prati compie 60 anni: il segreto della sua bellezza senza tempo -

(Di martedì 27 novembre 2018) Negli’80 e ’90 è stata l’emblema della bellezza sensuale. Mora, esplosiva,era il sogno erotico italiano per eccellenza. Dall’ esperienza del Bagaglino, dove era arrivata grazie alla geniale intuizione di Pier Francesco Pingitore sono passati moltinon è mai uscita dal circuito televisivo. . Al suo attivo ha numerosissime trasmissioni televisive, perfino il Grande Fratello nel 2016. Ha lavorato in moltissimi film, ha una discografia niente male e non ha nessuna voglia di fermarsi. Neppure adesso che ha compiuto 60. 60sulla carta, perchéproprio non li dimostra: “Il Daily Mail non conoscendo la mia età, mi ha scambiata per una ventenne – aveva raccontato– Per me l’età è solo un numero e infatti c’è chi porta meglio e chi porta peggio i suoi. Io devo ringraziare madre natura che è stata generosa con me ...