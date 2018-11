Pamela Mastropietro - il gup respinge la richiesta di rito abbreviato per Oseghale - Lettera di scuse ai familiari : Il gup ha respinto la richiesta di rito abbreviato per Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro : la prima udienza del processo si svolgerà ...

Pamela Mastropietro - Innocent Oseghale a processo in Corte d’assise. Respinta dal gup la richiesta di abbreviato : Il processo a carico di Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Matropietro si svolgerà con ordinario davanti alla Corte di Assise si aprirà il 13 febbraio 2019. Lo ha deciso il gup Claudio Bonifazi che la respinto la richiesta di rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, avanzata dalla difesa, con il parere positivo della Procura di Macerata. Il rito abbreviato era stato condizionato dai ...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato/ Ultime notizie - caso simile a Pamela Mastropietro? : Roma, 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato. Ultime notizie, è giallo sulla scomparsa di una giovane di Cisterna: caso simile a quello di Pamela Mastropietro?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:24:00 GMT)

Omicidio Pamela Mastropietro - chiesto rinvio giudizio Oseghale/ Ultime notizie - attesa per udienza preliminare : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesto rinvio giudizio Oseghale. Ultime notizie Macerata, attesa per udienza preliminare: accuse supportate da testimonianza ex compagno di cella(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:34:00 GMT)

Luca Traini condannato a 12 anni : il raid xenofobo dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro : Il 3 febbraio scorso il 29enne aveva sparato dalla sua auto per le vie di Macerata a 6 migranti. Il giorno prima era stato...

Pamela Mastropietro - Luca Traini in aula ai giudici : “Scusate - ho sbagliato. Non provo odio razziale” : Era il 3 febbraio e Macerata fu sconvolta da un raid contro sei stranieri. Il giorno prima un cittadino nigeriano era stato fermato per lo scempio sul corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scappata da una comunità e trovata a pezzi in un trolley. Oggi il 29enne, che dopo l’agguato fece il saluto davanti al monumento dei Caduti, ai giudici della corte d’Assise dice: “Scusate, ho sbagliato”. Luca Traini, durante il ...

Pamela Mastropietro - Luca Traini in aula : “Scusate - ho sbagliato” : “Scusate, ho sbagliato”. Lo ha detto Luca Traini, autore del raid a colpi di pistola contro migranti a Macerata il 3 febbraio scorso, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in corte d’Assise. “Non provo nessun odio razziale – ha aggiunto leggendo frasi scritte su fogli – volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell’immigrazione: anche ...

Pamela Mastropietro - Oseghale trasferito a Forlì/ Aveva rivelato particolari a collaboratore di giustizia : Pamela Mastropietro, Oseghale trasferito a Forlì: nel carcere di Ascoli Piceno avrebbe riferito particolari sul delitto ad un collaboratore di giustizia.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 20:12:00 GMT)

Pamela Mastropietro : 3 nigeriani a processo per spaccio di droga/ Ultime notizie - per Oseghale rito ordinario : Pamela Mastropietro: rinviati a giudizio i tre nigeriani per spaccio di droga. Innocent Oseghgale, unico accusato dell'omicidio, sarà processaro con rito ordinario.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:49:00 GMT)