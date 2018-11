Palumbo | Raggi esulta per ciclabile Tuscolana in barba a cittadini

romadailynews

(Di martedì 27 novembre 2018) Roma – “La sindaca annuncia con grande orgoglio i lavori per la realizzazione della pistasu via, in realta’ il cantiere e’ fortemente osteggiato dai residenti, come e’ emerso nel corso della commissione Trasparenza convocata venerdi’ scorso. La pista, infatti, aggrava pesantemente la mobilita’ di un’area gia’ fortemente congestionata, creando problemi a residenti e commercianti. La sindaca brinda alla ‘grande opera’, inal parere della cittadinanza”.“Per meglio comprendere le problematiche innescate dal cantiere in quel quadrante della citta’, venerdi’ prossimo effettueremo un sopralluogo della commissione Trasparenza sul posto, per dar voce ai residenti e renderci realmente conto di come la pista impattera’ sulla mobilita’ di quell’area”. Lo ...