Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 | Champions League 2018 | Under e Fazio | errori pesantissimi

Roma-Real Madrid 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Real Madrid – La Roma tiene bene nel primo tempo e concede poco agli attaccanti del Real. Si rende pericolosa con Schick e Under, ma nella ripresa entra in campo troppo molle e subisce i gol di Bale e Vazquez, i migliori in campo. Tra le file della Roma, pochi promossi. Roma (4-2-3-1): Olsen 6,5 – Poco impegnato nella prima frazione: su un destro deviato di Modric, l’unico intervento. Incolpevole ...

Pagelle Roma-Real Madrid 0-2 - Champions League 2018-2019 : Under e Fazio - errori pesantissimi per il risultato finale : La Roma perde in casa per 0-2 contro il Real Madrid e deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo G alle spalle degli spagnoli, aritmeticamente primi. I giallorossi almeno hanno la certezza di approdare agli ottavi di finale, ancje se dopo quanto visto nella prima frazione potevano fare di più. Nella ripresa il Real però domina e passa con Bale e Lucas. LE Pagelle DI Roma-Real Madrid ROMA 5.5 Olsen 6: pochi interventi ...

Highlights Roma Real Madrid Pagelle e tabellino del match : Highlights Roma Real Madrid- La Roma si prepara ad ospitare il Real Madrid in quella che si annuncia una sfida fondamentale in ottica qualificazione. Servirà una squadra compatta e matura. Di Francesco è stato chiaro: la qualificazione passerà dal match di questa sera e servirà una Roma famelica e concentrata sull’obiettivo. Giallorossi in campo con […] L'articolo Highlights Roma Real Madrid pagelle e tabellino del match proviene da ...

Udinese-Roma - le Pagelle : Santon da oggi le comiche - Schick tenero e spuntato : dal nostro inviato UDINE La difesa sbanda e l'attacco sta a guardare. MIRANTE 6 Non giocava in campionato dal 13 maggio scorso, tutto sommato fa il suo, specie nel primo tempo. Nella ripresa viene '...

Udinese-Roma 1-0 : Pagelle e tabellino : Udinese-Roma, 13ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Udinese-Roma 1-0 : Pagelle - Video Highlights e tabellino del match : Udinese-Roma Pagelle- Riparte il campionato e il sipario sulla Serie A si riapre alla Dacia Arena di Udine. I friulani, per la prima volta in questa stagione in zona retrocessione, ospitano una Roma che in campionato ancora deve capire che parte vuole avere: o una semplice comprimaria, o protagonista. I giallorossi devono infatti risollevarsi in classifica […] L'articolo Udinese-Roma 1-0: Pagelle, Video Highlights e tabellino del match ...

Pagelle Roma - Juan Jesus ladro di gol - Kluivert scatti di gloria : OLSEN 6 Goffo su qualche uscita alta, istinto puro e fortuna sul colpo di testa di Vieira. Mezzo e mezzo. FLORENZI 6 Prestazione nella norma, fatta di buone giocate in offensive, ci ha messo un po' ...

Roma-Samp - le Pagelle : OLSEN 6 Sul gol di Defrel può poco. Un paio di buone parate. FLORENZI 6 Defrel sul gol gli nasconde la palla. Deve ritrovare precisione nei cross. MANOLAS 6 Sul gol c'è anche il suo buco di testa. Ma ...

Roma - le Pagelle di CM : Cristante cresce. El Shaarawy faraonico : , 33'st Zaniolo ng: altri minuti preziosi per crescere, El Shaarawy 8 : Da destra a sinistra, come accadde spesso in politica. Non perde la coerenza, né la pazienza, né la fantasia. Ha un chiodo ...

Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Roma e Sampdoria arrivano al match dell’Olimpico in situazioni, morali e di classifica, simili. I giallorossi non riescono a vincere da 3 partite, reduci dal ko contro la Spal e i due 1-1 di Napoli e Firenze, e sono scivolati all’ottavo posto in classifica. Anche la Sampdoria, che nelle ultime gare ha incassato 3 gol […] L'articolo Highlights Serie A Roma-Sampdoria 4-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Roma-Sampdoria 4-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Roma-Sampdoria – Successo largo della Roma nel pomeriggio dell’Olimpico. Il 4-1 rifilato alla Sampdoria porta le firme di Juan Jesus, dell’ex blucerchiato Schick e di El Shaarawy, autore di una doppietta. Di Defrel, altro ex di giornata, il gol della bandiera ospite. Top: El Shaarawy e Defrel; flop: Bereszynki e Linetty. Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 5.5, Manolas 6.5, Juan Jesus 6.5, Kolarov 6.5; Nzonzi ...

