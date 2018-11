Padova : Squadra Mobile arresta anziana e due giovani in possesso di oltre 5 kg di hashish : Padova, 27 nov. (AdnKronos) - Nella tarda serata di ieri la Squadra Mobile di Padova, nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dell’attività di spaccio di droga nel capoluogo, ha arrestato, per illecita detenzione di sostanza stupefacente, tre persone italiane trovate in