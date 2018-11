Opportunità e sfide in un mondo non più sincronizzato

Il Simposio HbbTV 2018 discute Opportunità e sfide cruciali : L' Associazione HbbTV e la Deutsche TV-Plattform sono orgogliose di annunciare lo straordinario programma del 7° HbbTV Symposium and Awards che si terrà dal 14 al 15 novembre 2018 a Berlino sul tema Growing Value Through HbbTV. La tavola rotonda Growing Advertising Value: the Business and the Technology si focalizzerà sulle soluzioni pubblicitarie avanzate basate su HbbTV come la pubblicità interattiva, quella mirata e ...