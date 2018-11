Opere d' arte per guardare oltre l' Hiv

Rubava Opere d'arte vestito come fantasma : Rubava quadri e documenti storici travestito come un fantasma, ricoperto da un bianco lenzuolo e con una passamontagna nero in testa. Un 50enne pavese dipendente di una cooperativa è finito nei guai, o meglio nel mirino dell'operazione "Ghostbusters" delle forze dell'ordine per i furti commesse in due strutture per anziani della provincia di Pavia.La polizia lo ha denunciato insieme a un suo complice 67enne, ricettatore della refurtiva, per lo ...

Malta diventa arte nelle Opere in mostra allo IED di Roma : Due Paesi, Italia e Malta, che hanno avuto molti contrasti e dissapori negli ultimi tempi, si vedono uniti attraverso l'arte allo IED. L'Istituto Europeo di Design metterà in mostra i risultati del progetto "IED for Malta", a Roma, giovedì 29 novembre nell'aula magna dell'Istituto.Il progetto era rivolto ad alcuni dei migliori studenti dello IED, inviati a Malta per raccoglierne e raccontarne lo spirito attraverso una proficua ...

Gli Stati africani chiedono indietro a Macron le Opere d'arte rubate dalla Francia : In realtà a chiedere la restituzione di un ricco patrimonio culturale ed artistico disperso nel mondo sono pochi paesi africani ed alcuni asiatici. Secondo gli esperti francesi, 180 mila oggetti dell'...

Milano - Fondazione Cariplo : "Esporremo Opere d'arte anche in altre città lombarde" : Milano, 19 nov. (AdnKronos) - La Fondazione Cariplo ha completato i lavori di restauro della sede di Palazzo Melzi d’Eril a Milano, un edificio che conserva numerose opere di prestigio dell'arte lombarda. Oltre allo storico edificio riconsegnato alle comunità, gli splendidi quadri saranno esposti an

MONDOVI'/ Arte e politica al Museo della Ceramica attraverso le Opere di Nijol Šivickas e Antanas Mockus : Una panoramica sulla vita, le opere e l'impegno politico e umano di due singolari artisti lituano - colombiani: Nijol Šivickas e il figlio Antanas Mockus , il sindaco che con l'Arte e la pedagogia ha ...

Dubuffet - 'L'arte in gioco' in 140 Opere : REGGIO EMILIA, 16 NOV - Palazzo Magnani di Reggio Emilia celebra Jean Dubuffet , 1901-1985, , uno dei maggiori pittori del Novecento, protagonista dell'Informale. Una mostra in programma dal 17 ...

Metrò - le Opere d'arte in gestione ai privati : nasce 'Museo Aperto' : La metropolitana dell'Arte, vanto dell'Anm e del Comune di Napoli, sta per cambiare volto. Per carità, i luoghi non cambieranno e le stazioni più belle dl mondo resteranno immutate, solo che la ...

Albenga presenta il progetto Infoarte : un QR code per dare informazioni sulle Opere d'arte : Il 22 novembre 2018, ore 17.00 presso l'Auditorium San Carlo di Albenga, si terrà la presentazione del progetto Infoarte A SCUOLA che ha portato alla realizzazione di schede descrittive con il QRcode, ...

Milano - l'acqua e le Opere d'arte : il Fai riscopre i tesori dei Navigli : Sotto, le acque dei Navigli. Sopra, i tesori di Milano: monumenti, piazze, strade, palazzi. Il Fai organizza venti lezioni di storia dell'arte aperte a tutti per ripercorrere in una ideale passeggiata ...

Maltempo Trentino - Arte Sella : “Distrutto il 50% delle Opere” : Circa metà delle opere presenti ad Arte Sella, la rassegna di Arte contemporanea nella natura che si trova nel comune di Borgo Valsugana, è andata distrutta dall’ondata di Maltempo. Solo la ‘cattedrale vegetale‘, simbolo di Arte Sella, è riuscita a resistere alla furia del vento, insieme ad una quercia di 700 anni. Per verificare i danni e per esprimere la solidarieta’ dell’intera comunita’ trentina alle ...

Nel Borneo le più antiche Opere d arte figurativa al mondo : Risalenti almeno a 40mila anni fa, le tre figure di animali simili a bovini, ritratte in quest'immagine composita, sono considerate le più antiche opere d'arte figurativa mai scoperte. Fotografia di ...

"Sms solidali - riparte la giostra ma alle Opere pubbliche ci deve pensare lo Stato" : Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale del Lazio: "Noi apriamo un conto corrente, i soldi devono...

Gioia Di Biagio - quando le cicatrici diventano Opere d’arte : Le opere d’arte di Gioia Di Biagio, artista 33enne, hanno tutte un comune denominatore: la forza e la bellezza che provengono dalla fragilità. Perché quello che Goia racconta nelle sue opere è la sua storia, lo strumento artistico che usa è il suo corpo. Un corpo segnato da una malattia, la sindrome di Ehlers-Danlos, che rende la pelle particolarmente fragile, ricoprendola negli anni, di cicatrici. Ma Gioia, anziché nasconderle, le ha rese ...

Grandi Opere - parte l'analisi costi-benefici. Battaglia sulla Tav - «sì» a Terzo valico e Pedemontana : Ma siccome questa opera è strategica per un altro governatore leghista, Attilio Fontana, la partita politica non si può considerare chiusa. C'è poi il tunnel del Brennero : sul piano sostanziale ...