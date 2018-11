Operaio è del Pd | spunta bufala su caso Di Maio

Lavoratori in nero nella ditta del padre di Di Maio : la denuncia di un Operaio : Botta e risposta, nelle ultime ore, tra un operaio di Pomigliano d'Arco, Salvatore Pizzo, e il vicepremier Luigi Di Maio. Il primo, ai microfoni delle Iene, ha dichiarato di aver lavorato in nero nell'azienda di famiglia dell'attuale ministro del Lavoro. "Sono finito in ospedale mentre lavoravo in nero nella ditta edile", ha asserito l'operaio in occasione del reportage della nota trasmissione televisiva. Ma non finisce qui: Antonio Di Maio, ...

Un Operaio che lavorava sui binari della linea Milano-Brescia è stato ucciso da un treno : Venerdì mattina un operaio che lavorava sui binari della linea ferroviaria Milano-Brescia è stato ucciso da un treno che lo ha investito. L’operaio aveva 35 anni ed era dipendente di una ditta esterna che lavorava per conto di Rete Ferroviaria Italiana

Romano Prodi : "L'Operaio guadagna 200 volte meno del manager e nessuno dice niente - 30 anni fa non lo avremmo accettato" : Per Romano Prodi oggi si tendono ad accettare, nell'ambito dell'occupazione, cose che 30 anni fa nessuno avrebbe accettato. L'ex presidente del Consiglio lo ha detto a Bologna, nel corso della presentazione di un libro 'Il valore di tutto' di Mariana Mazzucato. Parlando della questione retributiva - si legge su Repubblica - ha fatto l'esempio del divario tra lo stipendio del manager e quello di un operaio: "La differenza è di 200 volte e ...

Operaio confessa l'assassinio della moglie a Savona : "Mi sono sentito fallito come marito e l'ho uccisa" : "Quando ha ammesso che aveva un altro uomo e che non voleva chiudere quella relazione ho perso la testa, mi sono sentito un uomo fallito e l'ho soffocata". È una delle frasi con cui l'Operaio ha confessato al magistrato l'omicidio della moglie. Difeso dall'avvocato Gian Maria Gandolfo, ha raccontato i minuti precedenti il delitto.marito e moglie si erano svegliati. Lui ha cominciato a fare domande, con il sospetto che lei potesse avere un ...

Lecce - morto l’Operaio rimasto ferito nell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio : Sale il bilancio della delle vittime della tragedia del 9 novembre scorso avvenuta ad Arnesano, nella provincia di Lecce. Dopo la morte del figlio diciannovenne del titolare dell'azienda, è morto anche Giovanni Rizzo, operaio di quarantuno anni. Era ricoverato in gravi condizioni nel centro Grandi Ustionati di Brindisi.Continua a leggere

Amianto - ex Operaio delle Ferrovie morì per mesotellioma : dopo i ricorsi Inail riconosce la malattia professionale : Giovanni Belfiore nel 2016 morì di mesotelioma, una grave patologia polmonare, contratta per l’Amianto respirato al lavoro. Ma l’Inail ha ripetutamente negato il riconoscimento della malattia professionale, e con esso gli indennizzi agli eredi. Fino ad oggi. Quando, a pochi giorni dall’interessamento del fattoquotidiano.it alla vicenda, la pratica si è sbloccata e la famiglia è stata contattata dall’istituto: avrà ciò che le spetta. “Non ...

Cannavò : “Torniamo al movimento Operaio per ricostruire la sinistra”. Padellaro : “Da lavoratori strade positive” : “Il padrone aveva portato via tutti i macchinari dalla fabbrica. Così gli operai hanno occupato i capannoni, si sono riuniti in cooperativa e hanno ricominciato a lavorare”. Quella della Ri-Maflow di Milano è una delle esperienze raccontate in Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra, il libro di Salvatore Cannavò, vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, presentato al circolo Arci Guernelli di Bologna insieme a Maurizio Landini e Antonio ...

Gela - ex Operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolchimico Eni. Mi dicevano che qui sarebbero morti tutti di tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

Operaio di 18 anni morto a Milano - il commovente ricordo della sua prof : 'Il tuo lavoro ti ha portato via' : "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso, Andrea che aiutava tutti". Inizia così il commovente ricordo di Donatella D'Alelio, ...

Udine - Operaio di 35 anni della cartiera muore incastrato in un macchinario : L'operaio lavorava alla cartiera Reno De Medico di Ovaro, in provincia di Udine. E' rimasto schiacciato da un macchinario ed è morto sul colpo. Ancora ignote le cause dell'incidente.Continua a leggere

Lutto ad Oriolo per la tragica morte dell’Operaio Giulio Capatti : L’incidente stradale avvenuto ad Oriolo di Voghera è stato fatale per Giulio Capatti, 42 anni, residente nella località dove è

Non era la battuta di un Operaio : nuovo significato della scritta che cambia la storia di Pompei : Non la battuta di un operaio buontempone, bensì una indicazione di servizio. L'epigrafe trovata a Pompei su un muro di una casa all'epoca in fase di ristrutturazione e che con la sua data (ovvero il 17 ottobre) sembra spostare dal 24 agosto al 24 ottobre del 79 dC la data dell'eruzione che seppellì la cittadina romana, trova una nuova interpretazione nello studio di Giulia Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola ...