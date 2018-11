Ong dei Clinton accusata di scarsa trasparenza e frode fiscale

Piaggio Aerospace - la marcia dei mille a Savona per scOngiurare il peggio : Grido d'aiuto dei dipendenti della Piaggio Aerospace , azienda aerospaziale in crisi che ha chiesto nei giorni scorsi lo stato d'insolvenza , non potendo risanare il business come previsto dal piano ...

COngresso Pd - Prodi 'Non ci sono ancora i programmi dei candidati alle primarie un fatto gravissimo' : ROMA - Va bene la competizione, vanno benne le candidature. Va bene la gara. Ma le idee? L'interrogativo, rivoloto al Pd, è di Romano Prodi. 'Adesso sono cattivo: vedo che si sanno i nomi delle ...

“Non so perché i giornali scrivino…” - Conte alle prese con la ‘cOngiuntivite’. E lo strafalcione fa il giro dei social : Uno scivolone grammaticale degno del vicepremier Luigi Di Maio. A cadere nella trappola del congiuntivo questa volta è il premier Giuseppe Conte che si lascia scappare un: “Non so perché i giornalisti scrivino…”. L’errore non è passato inosservato e ha fatto il giro dei social network. A rincarare la dose il deputato dem Michele Anzaldi, che commenta con sarcasmo le dichiarazioni del premier: “Dopo 24 ore di ...

Grande Fratello Vip - retroscena della puntata di ieri : Elia FOngaro e Deianira 'censurati' : I colpi di scena al Grande Fratello Vip non mancano mai e dalla puntata di ieri arrivano dei succulenti retroscena che non sono passati affatto inosservati. Nel dettaglio, infatti, in molti hanno notato che ieri sera Elia Fongaro non ha commentato la puntata in diretta su Instagram, così come ha fatto nel corso delle settimane precedenti, e poi ancora, ieri pomeriggio, è stata annunciata la presenza in casa di Deianira, pronta a confrontarsi con ...

COngo - campo allagato : i calciatori usano dei secchi per svuotarlo dall'acqua. IL VIDEO : Una partita di calcio diventata molto più simile ad una gara di nuoto. In palio tre punti nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa che si giocherà tra giugno e luglio del 2019 in Camerun. ...

Migranti - "Scaricava rifiuti infetti dei migranti". Sequestrata la nave della Ong : La nave Aquarius di Sos Mediterranée e di Medici Senza Frontiere è di nuovo nella bufera. E stavolta non per la destinazione finale dei Migranti a bordo, ma per una inchiesta della procura di Catania. L'ennesima aperta dai procuratori siciliani ai danni delle Ong del Mediterraneo. L'accusa è quella di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. Secondo i pm, Msf e due agenti marittimi avrebbero scaricato in maniera non ...

Immigrati - calo nettissimo dei morti in mare. Ma le Ong : in proporzione agli sbarchi sono di più : Un dato, nella sua drammaticità, che premia la politica attuata dai governi italiani con Minniti prima e Salvini poi al Viminale. Ma non per le Ong, l'Unhcr e il Consiglio italiano dei rifugiati . ...

Mina canta Battisti : ecco 'Paradiso - Lucio Battisti SOngbook' - la raccolta dei successi nel ventennale della scomparsa : 'Per un'interprete cantare le canzoni di Lucio è un'esperienza celestiale'. Per questo si intitola Paradiso, Lucio Battisti Songbook, il nuovo disco di Mina, in arrivo con Warner Music il 30 novembre. ...

Finale de I Medici 2 il 13 novembre con la cOngiura dei Pazzi : chi morirà? Anticipazioni ultimi due episodi : Chi morirà nel Finale de I Medici 2? La storica congiura dei Pazzi chiude la seconda stagione della fortuna serie di Rai1. La quarta e ultima puntata, in onda stasera 13 novembre, vedrà la famiglia fiorentina al centro del mirino. Jacopo ha deciso di eliminare i Medici, e manderà Francesco e Salviati dal Papa con un escamotage. Il Pontefice, convinto di organizzare un'ambasciata di pace, pianifica una spedizione, con la quale i Pazzi sperano di ...

I Medici 2 - gran finale con la cOngiura dei Pazzi : anticipazioni ultima puntata 13 novembre : Termina martedì 13 novembre, come sempre a partire dalle 21.25, la folle corsa della seconda stagione de I Medici, che ha raccontato l’inarrestabile ascesa della figura di Lorenzo il Magnifico, protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico signore rinascimentale, uomo amante delle arti e della cultura nonché fine politico e stratega, è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese ...

Se ne parla dopo il COngresso : la Commissione del Pd rinvia la decisione sulla divisione dei ruoli segretario-premier : Niente modifiche allo statuto del Pd prima del Congresso, a partire dalla separazione tra la figura del segretario e quella del candidato premier. Lo ha deciso la Commissione statuto nella sua ultima riunione prima dell'assemblea nazionale, che eventualmente avrebbe dovuto votare le modifiche.Nelle scorse settimane la Commissione statuto, in cui siedono rappresentanti di tutte le aree Dem ed è presieduta da Gianni Del Moro, si era ...

Ian David LOng - killer di Thousand Oaks - riapre la piaga dei disturbi psichici dei veterani : Soffriva di disturbo da stress post traumatico Ian David Long, il veterano dei marine che ha ucciso 12 persone a Thousand Oaks, in California, e poi, con la stessa pistola, si è suicidato. La tragedia di cui si è reso protagonista riapre la questione dei disturbi psichici degli ex militari. È un problema molto sentito negli Stati Uniti sin dalla fine della guerra nel Vietnam. Secondo il National Institute of Mental Health ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Rim JOng Sim si aggiudica il titolo di strappo - Wang si impone nel totale e nello slancio dei 76 kg femminili : L’ultima gara della settima giornata del Campionato del Mondo 2018 di Sollevamento pesi di Ashgabat (Turkmenistan) ha visto una meravigliosa sfida per il successo nella categoria -76 kg femminile tra la nordcoreana Rim Jong Sim, oro di strappo, e la cinese Zhouyu Wang, oro di slancio e di totale. Entrambe le rivali hanno portato a termine due prove valide su tre di strappo, con Rim che ha chiuso con 119 kg davanti a Wang con 118 ed ...

Il conflitto tra biologi nutrizionisti e dietisti va avanti. I ruoli si sovrappOngono - ma le criticità non si risolvono certo nelle aule dei ... : Una formazione a cui oggi ai biologi risulta oltretutto difficile accedere, perché i posti nelle Scuole di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione aperti ai biologi sono pochissimi, e questo ...