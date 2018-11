OkunoKA - recensione

eurogamer

(Di martedì 27 novembre 2018) Avevamo già avuto occasione di provarlo alla Milan Games Week, e non vedevamo l'ora di mettere le mani sulla versione finale di, il nuovo titolo degli italianissimi Caracal Games in arrivo su Switch tra pochi giorni e successivamente su altre piattaforme.Per definizione degli stessi ragazzi del team,è un platform hardcore, o meglio dire "masocore", che ha lo scopo principe d'importare il gameplay dei platform bidimensionali classici degli anni '80 e '90 proponendo però al contempo tutta una serie di nuove idee che vengono implementate a livello di gameplay portando alla vita un'opera davvero particolare e per certi versi unica.Il nuovo titolo di Caracal è infatti platform allo stato puro. Non ci sono lunghi prologhi, noiose storie che fanno da contorno, se non qualche breve filmato animato tra i vari mondi: si viene subito catapultati nel cuore dell'azione vestendo ...