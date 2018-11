Obelix | operata a Lodi una tigre di due quintali

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018)vive al parco faunistico Le Cornelle di Valbrembo, vicino a Bergamo. Chissà come dev’essere per lei la vita lì: in fondo si tratta di un esemplare didi 12 anni, lunga 4 metri e pesante duee siamo abituati a immaginarla in altri contesti. Dal “suo” parco,è stata trasportata nella clinica universitaria dell’ospedale diper esserea un tumore benigno. Un’operazione difficile, anche perché non capita tutti i giorni di trovarsi di fronte un animale così: “A causa delle dimensioni e del peso – spiega a Repubblica il chirurgo Damiano Stefanello – ho dovuto ricorrere alle sale operatorie della clinica per grandi animali, dove si fanno interventi sui cavalli”. L’operazione è durata 50 minuti e mentreera addormentata i veterinari hanno approfittato per farle un check-up.al suo ...