Nuovo Ranking ATP 27 11 2018 – Djokovic al comando | Fognini migliore italiano

Nuovo Ranking WTA 27/11/2018 – Nessuna variazione nella top-ten della classifica di fine anno - Halep sempre al comando : Simona Halep si conferma numero 1 mondiale nella classifica WTA di fine anno. Camila Giorgi migliore azzurra Nessuna variazione nella top-ten mondiale che dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai è diventata “end year” almeno per quanto riguarda le giocatrici impegnate esclusivamente nei tornei del circuito maggiore, oramai terminato. Simona Halep è in vetta per la 40esima settimana consecutiva: la 27enne rumena di ...

Nba Team Ranking - Raptors di Nuovo al numero 1 : 3 golden state warriors 14-7 I Warriors hanno chiuso il peggior periodo dell'era Kerr con due vittorie di fila che li riportano nel loro mondo: l'élite Nba. Kevin Durant e Klay Thompson hanno ...

Golf – World Ranking : Justin Rose di Nuovo al comando - Francesco Molinari nella top ten : Francesco Molinari rimane al sesto posto del World Ranking di Golf: Jstin Rose si riprende la vetta della classifica mondiale Giocatori fermi ai box che si sorpassano. Succede nel World Ranking dove per la seconda settimana consecutiva le cose al vertice sono cambiate a bocce ferme. Sette giorni addietro Brooks Koepka aveva detronizzato Justin Rose e questa volta è stato l’inglese a riprendersi la leadership pur essendo in vacanza. ...

Nuovo Ranking ATP 13/11/2018 : primo Djokovic - segue Nadal : Nuovo ranking ATP 13/11/2018, Novak Djokovic mantiene il primato nella settimana del master di Londra In attesa della conclusione delle Atp World Tour Finals di Londra nessuna variazione nella top-ten mondiale. In vetta c’è Novak Djokovic, tornato a sedersi sul trono per la quarta volta dopo la finale di Parigi-Bercy: per Nole è la 225esima settimana complessiva al comando. In seconda posizione c’è Rafael Nadal (che con il ...

Nuovo Ranking Wta 13/11/2018 : la Halep sempre al comando : Nuovo Ranking Wta, in vetta sempre Simona Halep, la prima delle italiane è invece Camila Giorgi alla 26ª posizione Nessuna variazione nella top-ten mondiale che dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai è oramai diventata “end year” almeno per quanto riguarda le giocatrici impegnate esclusivamente nei tornei del circuito maggiore, oramai terminato. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 38esima ...

Nuovo Ranking Wta 6/11/2018 : top ten invariata - Camila Giorgi si conferma migliore italiana : E’ sempre Simona Halep la numero 1 del Ranking Wta: Camila Giorgi si conferma la migliore italiana Nessuna variazione nella top-ten mondiale dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai che ha di fatto chiuso la stagione del tennis rosa. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva (la 53esima complessiva): la 27enne rumena di Costanta, bloccata da qualche settimana da un problema alla ...

Nuovo Ranking ATP 05/11/2018 : Djokovic riconquista la vetta : Novak Djokovic è nuovamente in vetta al ranking ATP dopo la finale conquistata a Parigi-Bercy ed il contemporaneo stop di Nadal E’ ufficiale il cambio al vertice del ranking Atp. Il serbo Novak Djokovic, finalista al Masters 1000 di Parigi-Bercy, torna numero 1 del mondo per la quarta volta in carriera scavalcando lo spagnolo Rafael Nadal, costretto al forfait nel torneo transalpino per un problema agli addominali. Sul gradino più ...

Nuovo Ranking ATP 29/10/2018 : Fabio Fognini avanza di una posizione : Fabio Fognini ha guadagnato una posizione nel ranking ATP in questa settimana che lo vedrà impegnato in quel di Parigi Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nel ranking ATP. Il ligure guadagna una posizione e risale al numero 14, ad un passo dal best ranking. Alle sue spalle fa un passo avanti anche Marco Cecchinato, numero 20 (anche lui ad un passo dal best ranking), mentre guadagna ben 6 posizioni Andreas Seppi, ora numero 37. ...

Nuovo Ranking WTA 29/10/2018 : Halep numero 1 - sale Svitolina : Nuovo ranking WTA, Elina Svitolina sale alla posizione numero 4 dopo la vittoria nelle Finals in quel di Singapore E’ stabile Camila Giorgi nella classifica pubblicata oggi dalla Wta. La 26enne marchigiana si conferma al numero 26 del mondo ed è sempre la prima delle azzurre. Perde quattro posizioni Sara Errani, numero 107. Qualche variazione nella top ten mondiale, guidata sempre da Simona Halep. La 27enne romena, bloccata da un ...

Nuovo Ranking WTA 22/10/2018 – Halep al top - Kerber supera Wozniacki : Camila Giorgi la migliore azzurra : Il Nuovo ranking WTA aggiornato al 22/10/2018: Halep ancora al top, Kerber supera Wozniacki, Kvitova e Pliskova guadagnano due posizioni. Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking WTA. La nuova classifica femminile vede Simona Halep ancora al top, davanti ad Angelique Kerber che scavalca Caroline Wozniacki. Recuperano due posizioni Kvitova e Stephens (5° e 6°). Perde 3 ...

Nuovo Ranking ATP 22/10/2018 – Dimitrov e Isner salgono in classifica - Fognini perde una posizione : Il Nuovo ranking ATP aggiornato al 22/10/2018 vede Rafa Nadal ancora al top, seguito da Djokovic e Nadal: guadagnano una posizione Dimitrov e Isner, ne perde una Fognini Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking ATP. Le prime posizioni della classifica maschile restano invariate, con Nadal ancora al top, almeno per un’altra settimana, davanti a Djokovic e Nadal. Guadagnano una posizione Dimitrov e Isner che ...

Nuovo Ranking ATP - 15/10/2018 : Djokovic avanza e “minaccia” Nadal : Novak Djokovic ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai vincendo la finale contro Coric e portandosi a ridosso di Nadal in classifica Guadagna una posizione e si porta al numero 2 nel ranking Atp Novak Djokovic fresco vincitore del Masters 1000 di Shanghai. La vetta resta appannaggio dello spagnolo Rafa Nadal, terzo lo svizzero Roger Federer, quarta piazza per Juan Martin Del Potro, quinto il tedesco Alexander Zverev. Per quanto ...

Nuovo Ranking WTA - 15/10/2018 : miglior piazzamento in carriera per Camila Giorgi : Camila Giorgi al suo ‘best Ranking’ dopo la vittoria nel torneo austriaco di Linz, in vetta ancora la Halep nonostante i problemi fisici Camila Giorgi ritocca il suo ‘best Ranking’ e sale al numero 28 del mondo. Grazie alla vittoria nel torneo Wta di Linz a 26enne di Macerata ha guadagnato 4 posizioni nella classifica Wta aggiornata ad oggi, confermandosi la prima delle azzurre. Alle sue spalle perde 16 posti Sara ...

Nuovo Ranking WTA 08/10/2018 – Wozniacki accorcia su Halep : Osaka vola - Camila Giorgi migliore azzurra : Caroline Wozniacki accorcia il distacco dalla Halep, Osaka sale in 4ª posizione, Camila Giorgi migliore azzurra: ecco il Nuovo Ranking WTA aggiornato all’ 08/10/2018 Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento della classifica femminile. Il Nuovo Ranking WTA, aggiornato all’ 08/10/2018, vede Simona Halep ancora in testa, ma con Caroline Wozniacki che, grazie al successo nel China Open, apre la ...