Nuovo ponte | commissione di esperti

Calatrava e Renzo Piano nei progetti del Nuovo ponte Morandi : Fino alle 11 di ieri mattina l’unica proposta arrivata era quella di una società siciliana. Poi, all’improvviso, nel giro di pochi minuti, la Pec del Matitone ha raccolto una quarantina di manifestazioni di interesse, “quasi equamente ripartite” – scrive Il Secolo XIX – tra demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi e il controllo dei lavori. Le proposte presentate Tra le società in pista, oltre a quelle già circolate nei giorni scorsi, ...

Nuovo ponte : consegnati i progetti| : Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse: consegnati plichi e plastici | La petizione: 2mila firme per salvare i monconi

Un progetto Fincantieri per un Nuovo ponte in acciaio a Cornigliano sul Polcevera : Un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie, Snam e Terna per creare una viabilità alternativa

Dl Genova - Bucci : Nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019 : Genova , askanews, - Il nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019. Lo ha assicurato il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi Marco Bucci all'indomani del via libero ...

Genova - Nuovo ponte avrà tre corsie : 22.40 avrà tre corsie, di cui una dinamica (emergenza), il nuovo viadotto sul Polcevera. Così è descritto nelle specifiche tecniche del decreto del commissario per la ricostruzione del Morandi, relative alla consultazione per la procedura che porterà all'appalto. Il ponte non aveva corsie d'emergenza. Si parla anche di "materiali e tecniche tali da accelerare al massimo la realizzazione dell'opera, che dovranno avere un ciclo di vita adeguato, ...

Decreto Genova - Bucci : “Perso tempo per inserire Ischia? Non mi riguarda. A Natale 2019 i genovesi vogliono Nuovo ponte” : “Si è perso tempo per inserire la questione Ischia nella legge? Sono cose che non mi riguardano”. A dirlo, il sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci dopo l’approvazione del Decreto che prevede la ricostruzione di un viadotto dopo il crollo del Ponte Morandi. “I genovesi – ha aggiunto – vogliono un nuovo ponte entro Natale 2019”. L'articolo Decreto Genova, Bucci: “Perso tempo per ...

Bucci : «Pronte le lettere per chiedere il progetto del Nuovo ponte» | : Marco Bucci, il sindaco-commissario da 40 giorni, attende ancora il decreto per lavorare con un team e per poter assegnare i lavori di ricostruzione: «Intesa con Anac sulle gare»

Demolizione al via prima di Natale "Nuovo ponte entro metà del 2020" : Dodici mesi per demolire e ricostruire il ponte Morandi. Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, ha definito la road map per ridare alla città il viadotto crollato. Si ...

Ponte Morandi - il commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Genova - Bucci : 'Demolizione del ponte Morandi dal 15 dicembre - il Nuovo viadotto entro la metà del 2020' : La demolizione di ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci: "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire ...

Genova - Toti : crediamo di poter fare rapidamente un Nuovo ponte : Verona, 26 ott., askanews, - 'La tragedia vissuta questa estate, non è solo un fatto che ci colpisce umanamente, di cui piangiamo 43 morti, ma anche un fatto che comporta difficoltà sul fronte della ...

Amazon e Spinelli alleati - Nuovo hub vicino alla zona del ponte crollato : Il colosso dell’e-commerce a caccia di spazi per il nuovo hub della Liguria, tra Sampierdarena e Campi. Investimento da 10 milioni per il terminalista, previste oltre cento nuove assunzioni