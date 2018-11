Nuova Imu 2019 | addio Tasi | ecco le novità in arrivo

leggioggi

(Di martedì 27 novembre 2018) Nel nuovo anno potremo forse direal complicato ingranaggio delle imposte sulla casa, che dal 2014 hanno subito un accavallamento che ha gettato in confusione milioni di italiani: si avrà con tutta probabilità unaImuNe avrà fatta di strada da quando si chiamava Ici, per poi essere reintrodotta come Imu e poi essere ri-abolita per le prime case, restando invece per le seconde case. Assieme alla sua reintroduzione, c’è stato un affiancamento della cosiddetta, la tassa sui servizi indivisibili e gettando nella più totale confusione Comuni e contribuenti, considerando che appunto sono tasse comunali e che ci sono una marea di aliquote tra cui barcamenarsi, circa 200 mila.Un emendamento alla Legge di bilancio, presentato in Commissione bilancio, a firma di Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera, e in fase di approvazione, ...