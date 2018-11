leggioggi

: Noleggio veicoli commerciali: i numeri positivi del mercato... - LeggiOggi_it : Noleggio veicoli commerciali: i numeri positivi del mercato... - AREARENTING_ : ?????? Siamo anche specializzati nel Noleggio Lungo Termine di ogni tipologia di furgone! Ecco qualche esempio: - LeasePlanItalia : 10 motivi per un'auto a noleggio #4 Una macchina sempre nuova. La tranquillità di guidare ogni giorno veicoli in p… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Ildell’auto in Italia continua a crescere. Protagonista di questo successo è anche il. A fotografare la situazione ci ha pensato il 17° rapporto dell’ANIASA, reso disponbiile qualche mese fa. Lo studio in questione, è stato realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.Il report prende in considerazione i dati forniti da diverse realtà attive nel comparto dela breve termine. Considera ancherelativi al cara sharing e, come vedremo, aldiQuanto è cresciuto il settore nel 2017? Nel 2017, il settore in questione è cresciuto del 18% circa, con più di 430mila immatricolazioni in soli 12 mesi. Si tratta di un risultato superiore alle previsioni.Le stime per l’anno in corso prevedono il raggiungimento di un milione di immatricolazioni.specifici mostrano ...