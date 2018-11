Nel daytime di Amici del 27 novembre i brani assegnati dai professori per il prossimo

optimaitalia

: Nel daytime di #Amici18 del 27 novembre i brani assegnati dai professori per il prossimo sabato… - OptiMagazine : Nel daytime di #Amici18 del 27 novembre i brani assegnati dai professori per il prossimo sabato… - FrancescoZizzi1 : @AAzzalini Direttore, aumentate la produzione dell'emittente, vogliamo qualche altra bella trasmissione piacevole n… - RAGAZZO_COMUNE : @UominiedonneTV Nel daytime mostrano solo quello che vogliono. -

(Di martedì 27 novembre 2018)È iniziata una nuova settimana nella scuola didi Maria De Filippi.I posti nella scuola sono dodici, cinque banchi sono stati giàe loro sono rimasti in dodici. Non c’è posto per tutti, quindi, ma solamente per sette candidati.Dopo il provvedimento disciplinare della maestra Alessandra Celentano, per via dei telefoni tenuti accesi durante le ore di lezione all’interno della scuola, neldidel 27abbiamo assistito ad alcune lamentele e perplessità da parte dei ragazzi, ma anche alle nuove assegnazioni per i cantanti e ballerini titolari e non solo.I cantanti titolari non possono rifiutare le assegnazioni degli insegnanti, e quelle per questa settimana sono le seguenti. Mameli dovrà preparare “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla; Giordana Angi “Don’t Cry For me Argentina” di Madonna, mentre Tish “Dusk till down” di Zayn. Anche i ...